[속보] 중국 상무부 "일본 상대 '모든 이중용도 물자' 수출통제"

중국 정부가 다카이치 사나에 일본 총리가 '타이완 유사시 개입'을 시사한 발언을 문제 삼아, 일본에 대한 이중용도 물자 수출 금지라는 보복 조치를 단행했습니다.



중국 상무부는 오늘(6일) 홈페이지 공지를 통해 일본 군사 사용자와 군사 용도, 그리고 일본의 군사력 강화에 도움이 되는 기타 최종 사용자 용도의 모든 이중용도 물자 수출을 금지한다고 밝혔습니다.



또 다른 국가나 지역의 조직·개인이 중국의 조치를 위반해, 중국이 원산지인 이중용도 물자를 일본의 조직이나 개인에게 이전·제공할 경우 법적 책임을 묻겠다는 이른바 '세컨더리 보이콧' 방침도 발표문에 명시했습니다.



상무부 대변인은 일본 지도자가 최근 타이완 관련 '잘못된 발언'을 공개적으로 내놓으며 타이완해협에 대한 무력 개입 가능성을 암시했다며, 이는 중국 내정에 난폭하게 간섭한 것이고 '하나의 중국' 원칙을 심각하게 위배한 것으로 성질과 영향이 매우 나쁘다고 설명했습니다.



중국의 이번 대일 수출 통제 조치는 오늘부터 즉시 시행됩니다.



(SBS 디지털뉴스부)