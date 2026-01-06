소상공인연합회 "쿠팡, 입점 소상공인 피해 보상해야"

▲ 소상공인연합회

소상공인연합회가 개인정보 유출 사태에 대해 쿠팡에 "과실로 인한 입점 소상공인들의 피해를 즉각 보상하라"고 촉구했습니다.연합회는 오늘(6일) 성명을 내고 "이번 사태는 매출 감소를 넘어 입점 소상공인의 브랜드 신뢰와 영업 기반 자체를 심각하게 흔들고 있지만, 쿠팡은 아무런 대책이 없다"며 "(쿠팡은) 입점 소상공인들의 피해를 추계해 실질적인 피해 보상에 나서야 마땅하다"고 주장했습니다.이들은 "쿠팡은 입점 셀러(판매자)의 75% 이상을 차지하는 소상공인들의 매출 감소 피해는 안중에 없고, 사태가 벌어진 지 두 달째로 접어들고 있는데도 누구 하나 책임지는 사람이 없어 입점 소상공인들은 절규하고 있다"고 말했습니다.연합회는 "3천370만 명의 개인 정보 유출이라는 통제 시스템 붕괴 앞에서도 쿠팡이 보여주고 있는 모습은 '오만' 그 자체"라고 비판했습니다.이어 "김범석 의장이 숨은 채 진행된 '쿠팡 청문회'는 국민에게 분노만 안겼고 소위 보상이라고 쿠팡이 제시한 안은 쿠팡 쇼핑몰만 따지면 5천 원 수준이고 나머지는 오히려 '프로모션' 성격으로, 국민 분노에 기름을 붓고 있다"고 지적했습니다.연합회는 "민관합동 조사가 끝나기 전에 '셀프 면죄부'를 발표하고 핵심 증거를 임의로 회수하는 듯한 행태는 대한민국의 공권력과 사법 체계를 정면으로 부정하는 처사"라며 "쿠팡은 글로벌 기업이라는 방패 뒤에 숨어 대한민국 법률을 우롱하는 처사를 즉각 중단하고 엄중한 법의 심판대 앞에 서야 마땅하다"고 강조했습니다.연합회는 "쿠팡은 소상공인을 '하청업체' 취급하는 약탈적 불공정 시스템을 즉각 중단하라"고도 촉구했습니다.이들은 "쿠팡의 영업 방식은 혁신이 아니라 명백한 '약탈'"이라고 비판하고 "소상공인연합회는 쿠팡의 불공정 시스템 근절을 위해 총력으로 나설 것을 선언한다"고 밝혔습니다.연합회는 국회에는 "쿠팡에 대한 강력한 국정조사를 즉시 실시하고 김범석 의장을 즉각 소환해 쿠팡의 갑질 근절 방안을 마련하라"고 촉구했습니다.이어 "플랫폼 기업의 과실로 인한 입점 셀러의 피해를 구제할 수 있는 법제화 방안에도 즉각 착수하라"고 요구했습니다.(사진=소상공인연합회 제공, 연합뉴스)