[자막뉴스] 중동까지 간 '중국판 다이소 짝퉁'…간판에 'KR' 달고 한국기업인 척?

한국 유통기업인 것처럼 행세한 중국의 생활용품 유통업체 '무무소'가 중동에서도 한국을 뜻하는 'KR'을 사용해 논란이 일고 있습니다.



서경덕 성신여대 교수는 오늘(6일) 자신의 페이스북에 글을 올려 "두바이 등에 거주 중인 한인들이 제보해 줬는데, 중국 매장 '무무소' 간판에 버젓이 영문 'KOREA'의 약자인 'KR'을 사용하고 있다"고 밝혔습니다.



서 교수에 따르면 무무소는 한국 기업인 양 행세를 하며 한류 열기에 편승해 빠르게 사세를 확장 중인 중국 유통업체입니다.



지난 2019년 무무소의 이러한 행태가 밝혀지며 국내 누리꾼들의 질타를 받았지만, 무무소는 여전히 비슷한 방식으로 영업을 이어가고 있습니다.



[서경덕｜성신여대 교수 : 한국 누리꾼들의 많은 질타를 받고 'KOREA'의 약자죠. 'KR'을 빼는 듯했는데, 최근에 '케데헌'이라든지 아니면 다양한 한국 콘텐츠가 전 세게를 강타하다 보니 다시금 KR을 사용한 것 같고요.]



서 교수는 그러면서 한국의 좋은 이미지를 악용해 돈벌이 수단으로 삼은 중국기업에 대한 조치가 필요하다고 꼬집었습니다.



[서경덕｜성신여대 교수 :잘 모르는 외국인들이 무무소를 방문할 경우엔 당연히 한국기업으로 오해할 가능성이 크다는 겁니다. 특히 중국 기업이 한국의 좋은 이미지를 활용해서 한국 기업인 양 돈벌이를 한다는 게….]



서 교수의 글을 접한 누리꾼들도 "나도 외국에서 무무소 간판을 봤는데 자칫 한국 관련 기업인 줄 착각하겠더라" "왜 한국 기업인 척을 하는 것이냐"며 황당하다는 반응을 보였습니다.



