러, 7년 전 미국에 "베네수 재량권 줄테니 우크라 용인을" 제안

▲ 도널드 트럼프 1기 행정부 당시 백악관 국가안전보장회의(NSC) 유럽·아시아 담당 선임 국장을 지낸 피오나 힐 브루킹스 연구소 선임 연구원

미국과 베네수엘라 간의 긴장이 고조됐던 도널드 트럼프 행정부 1기 시절, 베네수엘라와 가까운 러시아가 우크라이나 문제를 언급하며 미국에 각자의 '뒷마당'을 허용해주자는 취지의 '거래' 의사를 전한 사실이 조명받고 있습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 도널드 트럼프 행정부 1기 피오나 힐 전 백악관 국가안전보장회의(NSC) 유럽·아시아 담당 선임 국장이 지난 2019년 의회에서 한 증언을 현지시간 5일 조명했습니다.당시 러시아의 입장이 이번 트럼프 행정부의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출에 대한 러시아의 복잡한 반응을 설명하는 단서가 될 수 있다는 게 7년 전 일을 소환한 배경입니다.힐 전 국장은 당시 러시아가 미국에 베네수엘라에서 원하는 대로 행동하도록 허용할 의사가 있다는 신호를 보냈으며, 그 대가로 미국이 러시아에 우크라이나에서 재량권을 주길 원했다고 전했습니다.그는 2019년 10월 미 의회 청문회에서 "러시아는 베네수엘라와 우크라이나 사이에 매우 이상한 형태의 교환 협정을 맺고 싶다는 강력한 신호를 보냈다"고 증언했습니다.이 제안은 논평가들과 언론 기사 등을 통해 비공식적으로 제기됐는데, 미국이 주변국에 대한 영향권을 유지할 자유를 원한다면, 러시아도 그렇게 할 수 있도록 동의해야 한다는 주장이었습니다.힐 전 국장은 "당신들은 우리가 당신들 뒷마당에서 물러나길 원한다. 그런데 우리도 우리 나름의 입장이 있다. 지금 당신들은 우크라이나라는 우리의 뒷마당에 들어와 있다"라는 말로 러시아의 입장을 요약했습니다.그는 이 같은 구상을 거부하기 위해 직접 모스크바를 방문했다고 밝혔습니다.러시아의 제안은 미국과 베네수엘라 간 긴장이 고조된 가운데 나온 것으로, 당시 러시아는 마두로 대통령의 통치를 강화하기 위해 병력 100명과 신형 무기를 배치했습니다.러시아의 지원을 받는 마두로 대통령 축출을 두고 러시아 정부는 공식적으로는 국제법 위반이라고 비판했습니다.그러나 최우선 과제는 우크라이나 전쟁인 까닭에 이 문제에서 중대한 양보를 하지 않으면서도 트럼프 행정부를 자극하지 않으려 애쓰는 모습입니다.일부 러시아 고위 당국자들과 논평가들이 미국이 국제법을 버리고 '힘이 곧 정의'라는 정책을 택했다며 만족감을 표했는데, 이는 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 모두 동경해 온 100여 년 전 제국주의 시대의 태도를 떠올리게 한다고 NYT는 전했습니다.드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장은 사회관계망서비스(SNS)에 "최강자의 법은 분명 평범한 정의보다 강하다"고 썼습니다.그는 관영 타스통신과의 인터뷰에선 "(미국은 이제) 형식적으로조차, 우리나라를 비난할 근거가 없다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)