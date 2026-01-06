박지원 "김병기, 억울하더라도 자진 탈당해야"

▲ 정국전망 특강하는 박지원 민주당 의원

박지원 민주당 의원이 공천 헌금 의혹 등 여러 비위 의혹에 휩싸인 김병기 전 원내대표를 향해 "자진 탈당하라"고 촉구했습니다.박 의원은 오늘(6일) 페이스북을 통해 "어젯밤 박균택 의원 모친 상가, 오늘 아침 언로인 조찬, 광주상공회의소 신년 하례식, 광주북갑 정준호 의원 초청 강연 등 어느 곳이든, 광주 시민들은 국힘이 아니라 민주당 공천 헌금 사태를 걱정한다"며 "어떻게 21세기 대명천지 민주당 내부에서 이런 일이 일어날 수 있느냐고 야단"이라고 밝혔습니다.박 의원은 그러면서 "김병기 전 원내대표는 억울하더라도 자진 탈당하시라고 눈물을 흘리며 강연했다"며 "억울하더라도 선당후사 살신성인의 길을 가야 한다고 말하면서 눈시울이 뜨거워졌다"고 적었습니다.박 의원은 김 전 원내대표 탈당 문제와 관련해 정청래 대표의 결단도 촉구했습니다.박 의원은 "당에서도 12일까지 감찰 결과를 기다린다면 너무 늦는다"며 "때로는 잔인한 리더십으로 조직을 살려야 한다. 정청래 대표의 결단을 촉구한다"고 강조했습니다.민주당은 오는 12일 중앙당 윤리심판원 회의를 열어 김 의원 징계 여부를 논의할 예정입니다.(사진=박지원 국회의원실 제공, 연합뉴스)