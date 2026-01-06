"대통령 세종집무실 완공되면 경호·방호 대비 경찰청 이전 필요"

▲ 최민호 세종시장

최민호 세종시장이 대통령 세종집무실 완공에 맞춰 경호, 청사 방호에 대비하려면 경찰청의 세종시 이전이 필요하다고 지적했습니다.최 시장은 오늘(6일) 열린 간부회의에서 "정부가 대통령 세종집무실 조성 시점을 월 단위까지 구체적으로 못 박는 등 세종시를 행정수도로 완성하겠다는 확고한 의지를 보였다"며 이같이 밝혔습니다.그는 대통령 세종집무실이 조성된 이후 대통령에 대한 상시 경호와 청사 방호가 필요하기 때문에 경찰청을 세종시로 이전해야 한다고 강조했습니다.최근 대통령 집무실 세종 이전과 관련한 구체적인 시점이 제시되면서 최 시장이 대통령 상주에 대비한 조직·체제 변화 필요성을 언급한 것입니다.앞서 강훈식 대통령 비서실장은 최근 인터뷰에서 대통령 집무실의 세종 이전 시점을 2029년 8월로 잡고 있다는 계획을 밝혔습니다.기존에 알려졌던 대통령 세종집무실 완공 시점인 2030년 5월보다 앞당겨졌습니다.최민호 시장은 "대통령 세종집무실이 조성되면 경호와 방호, 관리 등 세종시에도 여러 변화가 있을 것"이라며 "성평등가족부와 법무부 외 관계 부처의 추가 이전에 대비해 시 차원에서 구체적이고 상세한 대책을 마련해 달라"고 주문했습니다.(사진=연합뉴스)