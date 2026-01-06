'용인 클러스터 이전론' 정치권 확산…지방선거 쟁점 되나?

<앵커>



경기도 용인 반도체 클러스터의 새만금 이전 가능성을 둘러싼 논의가 갈수록 격화되고 있습니다. 이제는 찬반 논쟁이 정치권으로 확산하고 있는데요. 오는 6월 지방선거를 앞두고 쟁점으로 떠오를 전망입니다.



꾸준히 제기돼 온 용인 반도체 클러스터의 지역 이전론에 힘을 실은 건 김성환 기후에너지환경부 장관입니다.



최근 한 라디오 프로그램에서 SK하이닉스와 삼성전자가 입주하면 필요한 전력량이 15GW에 이르는 만큼 지역 이전을 검토할 필요가 있다고 밝혔기 때문입니다.



이재명 정부가 그동안 지산지소 원칙을 강조해 왔지만 용인 클러스터를 직접 거론하며 필요성을 언급한 건 이번이 처음입니다.



대규모 송전탑 건설로 인한 피해를 주장해 온 시민단체와 전북 정치권은 이를 계기로 이전론에 고삐를 바짝 죄고 있습니다.



[안호영/민주당 국회의원 : 그런 문제를 좀 자꾸 이제 지적을 해서 그게 부당하다, 지방으로 이전하는 것이 좋다는 얘기를 자꾸 확산시키는 수밖에 없죠.]



반면 용인지역 정치권의 반발은 더욱 거세지고 있습니다.



김동연 경기지사와 국회의원들은 예비타당성 조사까지 면제된 사업을 정치 논리로 흔들어서는 안 된다고 맞서고 있습니다.



[이상식/민주당 국회의원 : 불필요하고 비경제적인 논란으로 혼란을 가져와 사업이 지연될 경우 대한민국에 가져올 심각한 타격을 우려합니다.]



용인 클러스터는 계획 발표 당시부터 전력 수급 불균형과 수도권 집중 문제로 시민단체들의 반발이 이어져 왔습니다.



정치권 공방이 갈수록 거세지는 가운데 올해 지방선거를 앞두고 용인 클러스터 이전 논의가 어떻게 구체화하고 파장을 일으킬지 주목됩니다.



