'여자축구 레전드' 지소연, 3년 만에 WK리그 수원FC 복귀

▲ 수원FC 위민 입단한 지소연

한국 여자축구의 '살아 있는 전설' 지소연(34세) 선수가 3년 만에 수원FC 위민 유니폼을 입고 국내 WK리그에 복귀합니다.수원FC 위민 구단은 2022년부터 2023년까지 뛰었던 지소연을 다시 영입했다고 밝혔습니다.지소연은 A매치 171경기에 출전해 74골을 넣어 한국 선수 역대 최다 출전과 득점 모두 1위에 올라 있는 최고 스타입니다.2011년 일본 아이낙 고베 레오네사에서 프로 데뷔한 지소연은 2014년 첼시 위민에 입단해 한국 여자 선수 최초로 잉글랜드 여자슈퍼리그(WSL)에 진출해 2022년까지 뛰며 유럽 무대에서도 맹활약했습니다.2021-2022시즌을 끝으로 첼시와 동행을 마무리한 지소연은 수원FC 위민의 부름을 받아 WK리그에서도 뛰었습니다.2023시즌까지 수원FC에서 보낸 뒤엔 2024년 미국여자프로축구(NWSL)에도 도전해 시애틀 레인에서 활약했고, 지난해 9월엔 잉글랜드 버밍엄시티 위민에 단기 임대되기도 했습니다.버밍엄 단기 임대가 지난해 말로 끝나면서 국내 복귀 가능성이 점쳐졌고, 다시 수원FC 위민 유니폼을 입고 팬들을 만나게 됐습니다.2023시즌 수원FC를 WK리그 챔피언결정전으로 이끌었지만 준우승하며 아쉬움을 삼켰던 지소연은 "한국에 돌아온다면 꼭 수원으로 돌아오고 싶은 마음이 강했는데, 돌아와서 기쁘다"라며 "수원FC 위민이 한 번 더 챔피언의 자리에 오를 수 있도록 도전하겠다"고 소감을 밝혔습니다.수원FC 위민은 2024시즌 WK리그 챔피언결정전에서 우승을 차지하고 2025-2026시즌 아시아축구연맹 (AFC) 여자챔피언스리그(AWCL)에 진출해 오는 3월 8강전을 앞두고 있습니다.AWCL과 2026시즌 WK리그 병행을 앞두고 국가대표 공격수 최유리와 수비수 김혜리에 이어 지소연을 영입하며 전력을 끌어올리고 있습니다.수원FC 위민은 "경험과 리더십, 실력까지 모두 갖춘 지소연의 복귀가 팀에 확실한 동력이 될 것"이라고 기대했습니다.(사진=수원FC 위민 제공, 연합뉴스)