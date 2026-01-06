'틈만나면' 김도훈 "하루 달걀 15알씩 먹어" 덕후 내공으로 에이스 등극

'틈만 나면,' 유재석, 유연석, 차태현, 김도훈이 달걀판에 새해의 기운을 올인한다.



6일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 차태현, 김도훈이 출격해 예능 천재 신구조합으로 믿고 보는 웃음 티키타카를 선사한다.



이날 유재석, 유연석, 차태현, 김도훈은 연초부터 역대급 팀워크를 발휘한다. 이들의 새해 첫 미션은 바로 달걀판으로 동시에 탁구공 옮기기. 미션 베테랑 유재석마저 "이 게임 정말 가능해?"라며 아우성친 것도 잠시, 김도훈이 "제가 방법을 알았어요"라더니 몸의 반동을 이용한 적중률 100% 플레이로 기세를 높인다. 특히 상반신 천재 유연석까지 에이스 라인에 합세하자, 차태현은 "오늘 좀 괜찮은데?"라며 흥분을 감추지 못하고, 성공도 하기 전부터 탁구공 퍼포먼스까지 선보였다는 후문. 급기야 유재석은 "진짜 놀라운 팀워크야"라며 감탄한다고 해 궁금증을 한껏 증폭시킨다.



이때 김도훈이 예상치 못한 덕후의 저력을 뽐내 흥미를 고조시킨다. 알고 보니 김도훈은 누구보다 달걀에 진심인 달걀 덕후였던 것. 김도훈은 "하루에 달걀 15알씩 먹는다"라며 남다른 애정을 드러내더니, 심지어 달걀 연구원인 틈 주인에게 "제가 달걀 프라이도 반숙, 완숙으로 반반 해 먹을 수 있다. 어떻게 드시냐"라며 본격 달걀 토론까지 나선다. 이에 김도훈은 달걀판 미션에서도 "저랑 잘 맞는 것 같다"라며 자신감을 발동시키며, 달걀 덕후의 내공으로 미션 에이스에 등극한다.



과연 달걀 덕후 김도훈과 유재석, 유연석, 차태현이 달걀 연구소에서 마주한 새해 첫 미션을 올킬할 수 있을지, 그 짜릿한 승부의 결말은 오늘(6일) 밤 9시 방송될 '틈만 나면,' 본 방송에서 확인할 수 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)