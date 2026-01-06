이 대통령, 리창 총리 만나…"한중 관계 발전에 큰 역할 해달라"

▲ 중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 조어대에서 진행된 리창 총리와의 면담에서 발언하고 있다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 6일 중국의 '2인자'인 리창 국무원 총리와 만나 "이번 일정을 통해 올해를 한중관계 전면 복원의 원년으로 삼고, 한중 관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 공고히 하려고 한다"고 말했습니다.이 대통령은 오늘(6일) 리 총리와 접견 및 오찬을 하면서 "어제 시진핑 주석과 두 차례 회담을 통해 민생과 평화에 기여할 수 있는 방향으로 한중 간의 전략적 협력 동반자 관계를 더 성숙하게 발전시켜 나가자는 데 뜻을 모았다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 "총리님께서는 중국의 경제를 총괄하면서 민생 안정을 담당하며, 한중일 정상회의의 중국 측 대표로서 역내 평화와 협력의 기반을 다지는 데에도 기여하고 계신다"며 "민생과 평화에 입각해 한중 관계를 발전시키는 데 큰 역할을 하실 것으로 기대한다"고 했습니다.이어 "양국이 시대의 변화에 맞춰 수평적이고 호혜적인 협력을 확대하고, 한반도와 역내의 평화와 안정을 증진하면서 실용과 상생의 길로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다"고 덧붙였습니다.리 총리는 "한중 정상 간의 전략적 지도로 양국 관계는 새로운 면모를 보이고 있다"며 "양측이 각 분야 협력을 지속 추진함에 따라 반드시 양국 국민에 더 많은 복지를 가져다줄 것"이라고 말했습니다.이어 "어제 시 주석과 이 대통령이 회담을 진행해 중한 전략적 협력 동반자 관계를 심화·발전시키는 구체적 계획을 지도했다"며 "또 이에 강력한 원동력을 불어넣었다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)