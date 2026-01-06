경찰, 내란특검 '계엄 수용공간' 자료 확보…전 교정본부장 수사

▲ 조은석 특별검사

경찰이 12·3 비상계엄 당시 법무부가 교정시설 안에 수용공간을 확보하려 했다는 의혹과 관련해 내란특검 수사 자료 확보에 나섰습니다.경찰청 3대 특검 전담 특별수사본부는 오늘(6일) 오전 10시 서울고검에 있는 내란특검 사무실에 수사관들을 보내 관련 자료를 확보 중입니다.경찰은 "법무부 신용해 전 교정본부장의 내란 중요임무종사 혐의와 관련한 압수수색"이라고 밝혔습니다.3대 특검이 수사를 마치고 이첩한 사건과 관련해 경찰이 특별검사팀을 상대로 압수수색에 나선 건 이번이 처음입니다.내란 특검은 계엄 당시 신 전 본부장이 박성재 전 법무장관의 지시를 받고 수도권 구치소 수용 여력 현황을 점검한 사실을 파악했습니다.신 전 본부장은 당시 박 전 장관에게 '약 3천600명을 수용할 수 있다'고 보고한 것으로 전해졌습니다.이번 압수수색은 내란특검이 앞서 박 전 장관을 수사하는 과정에서 분석했던 각종 압수물을 확보하기 위한 조처입니다.내란특검의 사건기록을 검토한 경찰은 신 전 본부장의 내란 중요임무종사 혐의를 수사하려면 박 전 장관과 관련된 자료를 면밀하게 들여다볼 필요가 있다고 판단한 것으로 전해졌습니다.경찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 신 전 본부장 등 관련자들을 소환 조사하는 방안을 검토 중입니다.