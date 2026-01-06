뉴스
[여담야담] 복기왕 "김병기, 선당후사 필요…탈당 후 소명한 뒤 복귀해야"

SBS 뉴스
작성 2026.01.06 15:29
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 복기왕 더불어민주당 의원, 유의동 3선 국회의원
--------------------------------------------

● 김경 돌연 '출국' / 경찰, '출금' 안 했다
복기왕 / 더불어민주당 의원
"김경 출국 부적절…경찰, 의혹 제기 시점에 비해 사건 배당 늦어"
"국힘, 매 건마다 특검 요구…정치인 의혹마다 특검은 사리에 안 맞아"
유의동 / 전 국민의힘 의원
"경찰, 골든 타임 놓쳐…김경 혐의 짜맞출 시간 벌어준 것"
"의혹 핵심은 김경…경찰, 김경 조사에 느슨해"

● "서장과 직접 통화" / 12일 '김병기' 회의
복기왕 / 더불어민주당 의원
"'서장과 통화' 폭로, 전언일 뿐…이전 폭로와 달리 근거 부족"
"김병기, 탈당해서 소명 후 복당 절차 밟아야"
유의동 / 전 국민의힘 의원
"경찰, '김병기 의혹' 수사에 노력·의지·역량 모두 다 부족"
"김병기 의혹, '친윤' 의원도 관련 거론…민주, 특검 피할 이유 없어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
