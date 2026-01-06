[여담야담] 복기왕 "김병기, 선당후사 필요…탈당 후 소명한 뒤 복귀해야"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 복기왕 더불어민주당 의원, 유의동 3선 국회의원

--------------------------------------------



● 김경 돌연 '출국' / 경찰, '출금' 안 했다

복기왕 / 더불어민주당 의원

"김경 출국 부적절…경찰, 의혹 제기 시점에 비해 사건 배당 늦어"

"국힘, 매 건마다 특검 요구…정치인 의혹마다 특검은 사리에 안 맞아"

유의동 / 전 국민의힘 의원

"경찰, 골든 타임 놓쳐…김경 혐의 짜맞출 시간 벌어준 것"

"의혹 핵심은 김경…경찰, 김경 조사에 느슨해"



● "서장과 직접 통화" / 12일 '김병기' 회의

복기왕 / 더불어민주당 의원

"'서장과 통화' 폭로, 전언일 뿐…이전 폭로와 달리 근거 부족"

"김병기, 탈당해서 소명 후 복당 절차 밟아야"

유의동 / 전 국민의힘 의원

"경찰, '김병기 의혹' 수사에 노력·의지·역량 모두 다 부족"

"김병기 의혹, '친윤' 의원도 관련 거론…민주, 특검 피할 이유 없어"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)