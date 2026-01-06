뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[이슈대담] "샤오미 셀카는 고도의 외교적 행위"

SBS 뉴스
작성 2026.01.06 15:27 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박원곤 이화여대 북한학과 교수, 우상욱 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 두 달 만에 정상회담
박원곤 / 이화여대 북한학과 교수
"한중 정상회담, 2개월 내 합의는 어려워…처음부터 기대 수준 낮아"
"한중 국빈 정상회담, 한중 관계 일정 수준 발전시킬 수 있는 계기될 것"
"중국 '올바른 편 서야' 발언, 상대국 입장에선 압박으로 느껴"

● "한반도 평화 대안 모색"
박원곤 / 이화여대 북한학과 교수
"이 대통령 '샤오미폰 셀카', 고도의 외교적 행위…한중 경제적 협력 인정한 것"
"'경색된 남북관계' 중국에 역할 요구했지만 쉽지 않아 보여"
"'실용 외교' 위한 일종의 원칙 필요…중국 배제 않고 미국과 안보 공고히 해야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지