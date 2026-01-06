[이슈대담] "샤오미 셀카는 고도의 외교적 행위"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박원곤 이화여대 북한학과 교수, 우상욱 SBS 논설위원

● 두 달 만에 정상회담

박원곤 / 이화여대 북한학과 교수

"한중 정상회담, 2개월 내 합의는 어려워…처음부터 기대 수준 낮아"

"한중 국빈 정상회담, 한중 관계 일정 수준 발전시킬 수 있는 계기될 것"

"중국 '올바른 편 서야' 발언, 상대국 입장에선 압박으로 느껴"



● "한반도 평화 대안 모색"

박원곤 / 이화여대 북한학과 교수

"이 대통령 '샤오미폰 셀카', 고도의 외교적 행위…한중 경제적 협력 인정한 것"

"'경색된 남북관계' 중국에 역할 요구했지만 쉽지 않아 보여"

"'실용 외교' 위한 일종의 원칙 필요…중국 배제 않고 미국과 안보 공고히 해야"



