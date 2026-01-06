[이슈대담] 박원곤 "미, 그린란드 강점? 동맹 전체 와해될 것…가능성 제로"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● "납치 당했다…무죄"

박원곤 / 이화여대 북한학과 교수

"'전쟁선포권'은 미 의회에 있어…트럼프, 미 의회 '견제·균형' 원칙에 도전한 것"

우상욱 / SBS 논설위원

"마두로, 마약 테러 공모 혐의 유죄 받으면 종신형까지 가능"



● 권한 넘겨받은 부통령

박원곤 / 이화여대 북한학과 교수

"로드리게스, 트럼프의 '두 번째 군사작전' 위협 컸을 것"

"미 언론에서 로드리게스-트럼프 사전 공작 의혹도 나와"

우상욱 / SBS 논설위원

"로드리게스, 석유 산업 총괄 경험…미, 베네수엘라 석유 이권 노린 의도 방증"



● 북미대화 영향은?

박원곤 / 이화여대 북한학과 교수

"'베네수 사태', 북한 김정은 지도력 와해시킬 수 있는 수준…김정은, 당연히 긴장할 듯"

"베네수 사태, 북한에 대화의 문턱 낮추는 효과"



● 다음은 그린란드?

박원곤 / 이화여대 북한학과 교수

"덴마크, 나토 미 동맹국…미국, 덴마크 침공 가능성 없어"



