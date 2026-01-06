뉴스
[이슈대담] 박원곤 "미, 그린란드 강점? 동맹 전체 와해될 것…가능성 제로"

SBS 뉴스
작성 2026.01.06 15:26 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박원곤 이화여대 북한학과 교수, 우상욱 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● "납치 당했다…무죄"
박원곤 / 이화여대 북한학과 교수
"'전쟁선포권'은 미 의회에 있어…트럼프, 미 의회 '견제·균형' 원칙에 도전한 것"
우상욱 / SBS 논설위원
"마두로, 마약 테러 공모 혐의 유죄 받으면 종신형까지 가능"

● 권한 넘겨받은 부통령
박원곤 / 이화여대 북한학과 교수
"로드리게스, 트럼프의 '두 번째 군사작전' 위협 컸을 것"
"미 언론에서 로드리게스-트럼프 사전 공작 의혹도 나와"
우상욱 / SBS 논설위원
"로드리게스, 석유 산업 총괄 경험…미, 베네수엘라 석유 이권 노린 의도 방증"

● 북미대화 영향은?
박원곤 / 이화여대 북한학과 교수
"'베네수 사태', 북한 김정은 지도력 와해시킬 수 있는 수준…김정은, 당연히 긴장할 듯"
"베네수 사태, 북한에 대화의 문턱 낮추는 효과"

● 다음은 그린란드?
박원곤 / 이화여대 북한학과 교수
"덴마크, 나토 미 동맹국…미국, 덴마크 침공 가능성 없어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
