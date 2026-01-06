뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

올해 '의치한약수' 지원 6천 명 줄어 1만 8천 명…5년 새 최저

박세용 기자
작성 2026.01.06 14:20 조회수
올해 '의치한약수' 지원 6천 명 줄어 1만 8천 명…5년 새 최저
▲ 의과대학

올해 입시에서 의대와 치대 등 이른바 의약학 계열 지원자가 최근 5년 사이 가장 적었던 것으로 나타났습니다.

종로학원에 따르면 2026학년도 전국 의약학 계열 지원자는 지난해보다 6천1명 감소한 1만 8천297명으로 집계됐습니다.

이는 전년 대비 24.7% 급감한 수치이자 지난 2021학년도 입시 이후 최저치입니다.

학과별로는 모집 인원이 회귀한 의대 지원자가 32.3% 줄어 감소 폭이 가장 컸고, 약대와 치대 등이 뒤를 이었습니다.

종로학원은 모집 인원 축소와 자연계 최상위권 학생 수 감소, 의약학계 선호도 주춤 등이 복합적인 영향을 미친 것으로 분석했습니다.

지원자가 대폭 줄면서 수의대와 약대, 치대의 경쟁률은 지난해보다 하락했습니다.

다만 모집 인원 자체가 줄어든 의대와 한의대는 지원자 감소에도 불구하고 경쟁률이 소폭 상승했습니다.

전국 의약학 계열 109개 대학의 평균 경쟁률은 7.23대 1을 기록했습니다.

지역별로는 지방권 대학의 경쟁률이 9.31대 1로 가장 높았고, 경인권과 서울권 순이었습니다.

개별 대학으로는 약대에서 계명대가 54대 1로 전국 최고 경쟁률을 보였고, 의대에선 고신대가 24.7대 1로 가장 높았습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지