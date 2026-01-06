뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이병훈 "반도체 클러스터 호남 배치, 국가 생존 문제"

유영규 기자
작성 2026.01.06 14:19 조회수
이병훈 "반도체 클러스터 호남 배치, 국가 생존 문제"
▲ 이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장 기자회견

이병훈 더불어민주당 호남발전특별위원회 수석부위원장이 오늘(6일) 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 "반도체 클러스터의 호남지역 분산 배치는 국가 생존의 문제"라며 수도권 일극 집중형 반도체 정책의 전환을 촉구했습니다.

이 부위원장은 최근 용인지역을 중심으로 제기되는 '반도체 남방한계선'과 '무조건 집적론'에 대해 "산업 현실이 아닌 수도권 중심 인식에 불과하다"고 반박했습니다.

대규모 송전망 확충에 따른 막대한 재정 부담과 사회적 갈등, 장거리 송전에 따른 계통 손실 등을 고려하면 수도권 집중은 오히려 국가 리스크를 키운다는 주장입니다.

또 미국·타이완 등 주요 반도체 강국들이 분산형 클러스터 전략으로 공급망 안정성을 확보하고 있다며, 특정 지역·단일 전력망에 집중될 경우 전력 사고나 기후·지정학적 변수에 국가 경제가 취약해질 수 있다고 강조했습니다.

이 부위원장은 "재생에너지 전환과 RE100 대응의 중요성도 언급하며, 영광 한빛원전과 풍부한 태양광·풍력, 수소·핵융합 연구 기반을 갖춘 호남이 반도체 분산 클러스터의 대안이 될 수 있다"고 주장했습니다.

또 "시스템반도체 상생파운드리 유치를 통해 광주·전남에 반도체 생태계를 조성해야 한다"고 덧붙였습니다.

(사진=광주시의회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지