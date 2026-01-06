뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 경찰, '금품 건넸다' 윤영호 진술 확보…수사 급물살

안희재 기자
작성 2026.01.06 14:17 조회수
[단독] 경찰, '금품 건넸다' 윤영호 진술 확보…수사 급물살
▲ 윤영호 전 세계본부장

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 윤영호 전 세계본부장으로부터 '정치인들에게 금품을 건넸다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐습니다.

지난해 8월 김건희특검팀 조사에서 전재수 민주당 의원 등 전·현직 의원 3명에게 현안 청탁과 함께 금품을 건넸다고 진술한 윤 전 본부장은 이후 경찰 수사에서 돌연 말을 바꿨는데, 특검에 진술한 내용이 맞다는 기존 입장을 재확인한 것입니다.

경찰청 전담수사팀은 어제(5일) 서울구치소에서 이뤄진 윤 전 본부장에 대한 3차 접견 조사에서 이같은 내용의 진술을 확보한 것으로 SBS 취재결과 확인됐습니다.

윤 전 본부장이 경찰 조사에서 금품 전달을 인정한 건 이번이 처음입니다.

앞서 윤 전 본부장은 지난달 11일 첫 접견조사에 이어 이튿날 서울중앙지방법원에서 열린 재판에서도 "기억이 왜곡된 부분이 있을 수 있다"며 로비 의혹을 부인했습니다.

하지만 지난달 26일 경찰이 체포영장을 집행하며 2차 접견조사에 나서자 윤 전 본부장은 '기억이 잘 나지 않는다'는 취지로 한 발 물러섰고, 어제 세 번째 진행된 조사에서 금품을 건넨 적 있다는 기존 입장으로 선회한 걸로 전해졌습니다.

그 사이 통일교와 정치권 사이 연결고리 역할을 한 걸로 지목된 송광석 전 세계평화국회의원연합 회장이 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨지기도 했는데, 경찰이 관련 수사에 속도를 내면서 윤 전 본부장의 태도 역시 영향을 받은 것 아니냐는 분석도 제기됩니다.

정교유착 검경 합동수사본부 출범을 앞두고 경찰이 '로비 키맨' 윤 전 본부장에게 유의미한 진술을 확보하면서 수사가 급물살을 탈 거라는 관측이 나옵니다.

경찰은 통일교 측에게 금품을 건네받았다는 의혹을 받는 김규환·임종성 전 의원의 휴대전화 등 압수물 포렌식 절차도 이번 주중 마무리한다는 계획입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지