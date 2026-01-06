이정후 "필요하면 뭐든 돕겠다"…반응 터진 '미쳤대도 여자야구', 넷플릭스 TOP10 안착

대한민국 여자 야구의 현실과 뜨거운 도전을 담은 SBS 특집 다큐멘터리 '미쳤대도 여자야구'가 방송 이후 꾸준한 입소문을 타며 넷플릭스 TOP 10에 진입하는 등 대중의 관심을 받고 있다.



지난 4일 첫 방송된 '미쳤대도 여자야구'는 공개 직후 시청자들의 높은 몰입도를 이끌어내며 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국 TOP 10 시리즈' 상위권에 이름을 올렸다. 이는 예능이나 드라마가 아닌 다큐멘터리 장르가 TOP 10에 진입했다는 점에서 더욱 의미가 있다. 여자 야구라는 소재가 가진 진정성과, 선수들이 버텨온 시간과 선택의 서사가 시청자들의 공감을 정면으로 건드렸다는 반응이다.



열기는 방송 밖으로도 이어졌다. 지난 5일 저녁 방송된 SBS 스포츠 유튜브 채널의 '야구에 산다'(이성훈, 정우영 진행)에도 '미쳤대도 여자야구'의 주인공들이 등장해 뜨거운 반응을 모았다. 김현아, 박주아가 스튜디오에 출연했고, 독감으로 함께하지 못한 김라경은 전화 연결로 인터뷰에 참여했다. 세 선수는 야구를 시작하게 된 계기부터 미국 여자프로야구 트라이아웃에 도전하며 마주한 현실까지 솔직하게 털어놓으며 시청자들의 몰입을 더했다. 척박한 한국 여자야구 환경 속에서도 야구를 놓지 않았던 이들의 '지속의 이유'가 또 한 번 진하게 전달됐다. 이성훈 기자와 정우영 캐스터도 "리틀야구 이후 선택지 없는 아쉬운 여자야구 현실에 미국프로 진출은 대단하다"며 감탄을 금치 못했다.



특히 이날 방송에서는 샌프란시스코 자이언츠 이정후 선수의 응원 메시지가 소개돼 이목을 모았다. 이정후는 "김현아, 김라경, 박주아 선수의 지명을 축하한다"며 "용품이나 도움이 필요하면 언제든 편하게 연락 주시면 뭐든지 도와드리겠다"고 힘을 보탰다. 이어 "특히 샌프란시스코에 지명된 박주아 선수는 밥도 사겠다. 2년 먼저 (샌프란시스코에) 왔으니 맛집도 알아뒀다"며 응원의 영상 편지를 전했다.



실시간 댓글에서도 응원과 격려, 감탄이 이어졌다. "동년배인데 체력에서 나오는 말들이 놀랍고 대단하다", "어려운 길을 포기하지 않는 게 존경스럽다", "첫 승을 기대하며 응원하겠다" 등 선수들의 도전을 '남의 이야기'가 아닌 '같은 시대의 용기'로 받아들이는 반응이 쏟아졌다.



한편 야구에 대한 순수한 열정 하나로 견디며 세상의 편견에 맞서 온 여자 야구 선수들의 진솔한 이야기를 담은 SBS '미쳤대도 여자야구'는 2부 '세계 최강 일본에 맞서라' 편은 오는 11일(일) 밤 11시 5분 방송된다.



강선애 기자



