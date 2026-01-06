KT 번호이동 이틀째 전산장애…고객 불편 지속

▲ 서울 시내의 한 KT 대리점

KT에서 다른 통신사로 번호이동을 신청한 가입자들의 전산 처리 장애가 이틀째 발생해 이용자 불편이 이어지고 있습니다.오늘(6일) 업계에 따르면 오늘 오전 10시 개통이 시작된 이후 KT에서 SK텔레콤·LG유플러스로 번호이동을 처리하는 과정에서 전산 장애가 다수 발생했습니다.전날에도 같은 오류가 발생해 당일 개통이 지연되는 사례가 발생한 바 있습니다.이에 한국통신사업자연합회(KTOA)는 오늘 오전 30분쯤 지연을 최소화하기 위해 번호이동 가입자에 대한 사전동의 절차를 한시적으로 생략하도록 조치했습니다.통상 가입자는 번호이동 의사를 확인하는 문자메시지 인증 절차를 거치는데, 이 과정을 지연이 해소될 때까지 일시적으로 절차를 간소화하는 것입니다.일각에서는 KT의 고의적 전산 장애 가능성도 거론하나 KT는 "시스템상 특정사의 잘못으로 빚어지는 문제가 아니며, 나서서 해소할 방법도 없다"며 선을 그었습니다.KTOA 관계자는 "평소보다 많은 번호이동 신청이 몰리면서 장애가 발생한 것으로 보고 있다"고 설명했습니다.지난 5일까지 엿새 동안 KT를 이탈한 누적 가입자는 7만 9천55명으로 집계됐습니다.전산 휴무였던 일요일 개통분이 반영되면서 전날에는 하루 기준 2만 6천394건으로 최대치를 기록했습니다.한편 위약금 면제 조치에도 불구하고 위약금 규모가 큰 일부 가입자들은 알뜰폰(MVNO) 사업자로 번호이동을 하지 못하는 사례도 발생했습니다.알뜰폰사의 위약금 환급 체계로 인해 고액 위약금 환급 이전까지 번호이동을 제한한 데 따른 것으로, KT는 위약금을 선지급해 알뜰폰으로 번호이동이 가능하도록 조치했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)