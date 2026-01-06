[단독] 합동수사단장에 김태훈 검사장…"검경 60명 규모"

<앵커>



통일교와 신천지의 정치권 로비 의혹을 수사하기 위해 출범할 예정인 검경 합동수사단장에 김태훈 남부지검장이 내정된 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 법무부와 대검찰청은 합동수사단에 25명 내외의 검사들을 파견하는 방안을 논의 중인 것으로도 파악됐습니다.



원종진 기자의 단독보도입니다.



<기자>



지난해 말 이재명 대통령은 통일교·신천지의 정치권 개입 의혹에 대한 합동수사단 출범을 주문했습니다.



특검이 출범하기 전에라도 검찰과 경찰 차원의 선제적 수사가 있어야 한다는 취지입니다.



[이재명 대통령 (지난달 30일 국무회의) : 여든 야든 누구든 지위고하 막론하고 다 수사해서 진상규명하고 책임을 물어야 다시는 이런 일이 안 생길 것 아닙니까?]



이 대통령 언급 직후 대검은 합동수사단 구성에 착수했는데, 법무부와 협의를 거쳐 최근 단장과 수사단 규모 등을 확정한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



우선 합동수사단장으로는 김태훈 남부지검장이 내정됐습니다.



사법연수원 30기인 김 지검장은 문재인 정부 당시 법무부 검찰과장과 서울중앙지검 4차장 등 요직을 역임했지만 윤석열 정부 시절에는 좌천을 거듭했습니다.



지난해 11월 대장동 민간업자 사건 항소 포기 결정 이후 일선 지검장 18명이 검찰총장 대행에게 설명을 요청하는 성명을 냈을 때는 임은정 동부지검장과 함께 이름을 올리지 않기도 했습니다.



검사 파견 규모는 25명 내외가 될 것으로 보입니다.



또 경찰에서는 30명가량이 파견되는 방안이 논의되고 있어 전체 수사단은 60명 규모로 꾸려질 예정입니다.



정치권에서는 통일교 특검법 상 수사 대상과 특검 추천 방식 등을 두고 여야 공방이 이어지고 있는데, 검찰과 경찰 등 기존 수사기관이 특검 출발 전 통일교는 물론 신천지의 정치권 개입 의혹에 대해 수사에 착수하게 될 전망입니다.