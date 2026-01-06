국힘 "출국금지 해야"…민주 "시스템 아닌 사람 문제"

<앵커>



공천헌금 의혹의 핵심 인물인 김경 시의원의 출국 사실이 알려지자, 국민의힘은 이번 사건의 관련자들을 전원 출국 금지해야 한다고 밝혔습니다. 민주당은 공천 시스템의 문제가 아니라 개인의 일탈이라며 거듭 선을 그었습니다.



김보미 기자가 보도합니다.



지난 2022년 지방선거를 앞두고 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 공천 헌금 1억 원을 전달했다는 의혹을 받는 김경 서울시 의원이 미국으로 출국했단 사실이 알려지자, 국민의힘은 이번 사건에 연루된 모든 사람들을 즉각 출국 금지하라고 촉구했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 원희룡 전 국토부 장관을 소환조사도 하지 않으면서 특검에서 반년 내내 출국 금지시킨 사례가 있는데, 경찰에서는 핵심 키맨을 출국 금지도 시키지 않고 내버려 둔 것입니다.]



김 시의원뿐 아니라 강선우 의원과 김병기 의원 등 공천 과정에 관여한 걸로 보이는 관련자 모두를 출국 금지 대상에 포함해야 한다고 국민의힘은 밝혔습니다.



국민의힘은 이번 의혹을 특검으로 수사해야 한다며 공세를 이어가고 있지만, 민주당 정청래 대표는 이번 사건이 민주당의 공천 시스템에 문제가 있는 게 아니라고 재차 밝히며 특검 필요성에 선을 그었습니다.



그러면서 일각에서 제기하는 전수 조사도 받아들일 수 없다는 입장을 분명히 했습니다.



[정청래/민주당 대표 ('김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장' 유튜브) : 시스템 에러냐 휴먼 에러냐 이런 얘기하던데 이건 시스템 에러라기보단 휴먼 에러에 가깝죠.]



오는 6월 지방선거에 대비한 이른바 '클린 공천' 대책을 발표한 민주당은 공천 헌금 의혹의 파장을 선제적으로 차단하면서, 김경 시의원과 강선우 의원 등에 대한 경찰 수사와 파장을 지켜보겠다는 분위기입니다.



(영상편집 : 장현기)