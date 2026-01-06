강선우 전 보좌관 피의자 소환…'1억 의혹' 시의원 출국

<앵커>



경찰이 김경 서울시 의원으로부터 1억 원을 받은 당사자로 지목된 강선우 의원의 전 보좌관을 피의자 신분으로 소환했습니다. 미국으로 출국한 김 시의원은 이달 중에 귀국하겠다는 입장을 경찰에 밝혔습니다.



보도에 유수환 기자입니다.



<기자>



서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(6일) 아침 7시부터 강선우 의원의 전 보좌관 A 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 2022년 지방 선거를 앞두고 김경 서울시의원이 더불어민주당 소속이었던 강선우 의원에게 건넨 공천헌금 1억 원을 받아 보관한 혐의를 받고 있습니다.



언론에 공개된 녹취에서 강 의원은 'A 씨가 김 시의원이 가져온 1억 원을 받은 당사자'라고 당시 더불어민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원에게 언급한 바 있습니다.



강 의원은 최근 SNS를 통해서도 "A 씨에게 여러 차례에 걸쳐 반환을 지시했고, 반환됐음을 확인했다"고 밝힌 바 있습니다.



하지만 A 씨는 경찰 소환 조사를 앞두고 주변에 "어떤 돈도 받은 바 없다"고 말한 걸로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 김 시의원이 당시 1억 원을 건넨 게 맞는지, 맞다면 어떤 경위로 돈이 건네졌는지를 추궁하고 있습니다.



또 강 의원이 반환을 지시한 적 있는지, 실제 반환이 이뤄졌는지 여부도 확인한다는 방침입니다.



이번 의혹의 또 다른 핵심 인물인 김 시의원이 미국으로 출국한 사실이 알려지면서 수사에 차질이 빚어질 거란 전망도 나오고 있습니다.



도피성 출국이 아니냐는 지적과 함께 경찰이 출국금지 조치를 하지 않은 데 대한 비판도 잇따르고 있습니다.



김 시의원은 이달 중에 입국해 조사를 받겠다는 입장을 경찰에 전한 걸로 알려졌습니다.



(영상편집 : 이승희)