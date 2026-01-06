뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

강선우 전 보좌관 피의자 소환…'1억 의혹' 시의원 출국

유수환 기자
작성 2026.01.06 12:10 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경찰이 김경 서울시 의원으로부터 1억 원을 받은 당사자로 지목된 강선우 의원의 전 보좌관을 피의자 신분으로 소환했습니다. 미국으로 출국한 김 시의원은 이달 중에 귀국하겠다는 입장을 경찰에 밝혔습니다.

보도에 유수환 기자입니다.

<기자>

서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(6일) 아침 7시부터 강선우 의원의 전 보좌관 A 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 2022년 지방 선거를 앞두고 김경 서울시의원이 더불어민주당 소속이었던 강선우 의원에게 건넨 공천헌금 1억 원을 받아 보관한 혐의를 받고 있습니다.

언론에 공개된 녹취에서 강 의원은 'A 씨가 김 시의원이 가져온 1억 원을 받은 당사자'라고 당시 더불어민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원에게 언급한 바 있습니다.

강 의원은 최근 SNS를 통해서도 "A 씨에게 여러 차례에 걸쳐 반환을 지시했고, 반환됐음을 확인했다"고 밝힌 바 있습니다.

하지만 A 씨는 경찰 소환 조사를 앞두고 주변에 "어떤 돈도 받은 바 없다"고 말한 걸로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 김 시의원이 당시 1억 원을 건넨 게 맞는지, 맞다면 어떤 경위로 돈이 건네졌는지를 추궁하고 있습니다.

또 강 의원이 반환을 지시한 적 있는지, 실제 반환이 이뤄졌는지 여부도 확인한다는 방침입니다.

이번 의혹의 또 다른 핵심 인물인 김 시의원이 미국으로 출국한 사실이 알려지면서 수사에 차질이 빚어질 거란 전망도 나오고 있습니다.

도피성 출국이 아니냐는 지적과 함께 경찰이 출국금지 조치를 하지 않은 데 대한 비판도 잇따르고 있습니다.

김 시의원은 이달 중에 입국해 조사를 받겠다는 입장을 경찰에 전한 걸로 알려졌습니다.

(영상편집 : 이승희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지