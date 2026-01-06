[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 마두로 베네수엘라 대통령이 죄수복을 입고 미국 법정에 출석해 자신은 납치된 전쟁포로라며 무죄를 주장했습니다. 긴급 소집된 유엔 안보리 회의에서는 베네수엘라 사태를 두고 찬반 격론이 벌어졌습니다.



2. 강선우 의원에게 전달된 1억 원을 보관했다는 의혹을 받는 강 의원의 전 보좌관을 경찰이 피의자 신분으로 소환 조사하고 있습니다. 하지만 돈을 줬다는 김경 서울시 의원이 미국으로 출국하면서 수사 차질이 우려됩니다.



3. 어제 베이징에서 열린 한중 정상회담에서 양국은 문화 교류의 재개 협의를 이어가는 한편, 서해 경계획정을 논의하기 위한 차관급 회담을 추진하기로 했습니다. 이재명 대통령은 오늘 상하이로 이동해 대한민국 임시정부 청사 등을 방문합니다.



4. 전현희 전 권익위원장을 사직시키기 위해 감사원이 '표적 감사'했다는 의혹에 대해 공수처가 3년여 만에 수사 결과를 발표했습니다. 공수처는 최재해 전 감사원장 등에 대해 직권 남용 등 혐의를 적용하고 검찰에 공소 제기를 요구했습니다.