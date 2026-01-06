비당권파 유동철, 민주 최고위원 후보 사퇴…이건태 "뜻 이을 것"

▲ 더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마했던 유동철 부산 수영구 지역위원장이 6일 국회에서 열린 기자회견에서 최고위원 후보 사퇴를 발표하고 있다.
더불어민주당 유동철 부산 수영구 지역위원장이 최고위원 보궐선거 후보에서 사퇴했습니다.
유 위원장은 오늘(6일) 국회 소통관에서 가진 기자회견에서 "이재명 정부의 성공을 위해 최고위원 후보에서 사퇴한다"고 밝혔습니다.
그는 회견 후 기자들과 만나 "(이번 선거에) 출마하면서 지구당 부활과 함께 이번 지방선거 때 민주당이 험지 전략 지역에 집중적으로 투자해야 한다는 점을 말씀드렸고 (다른) 후보님들이 전부 그 뜻에 동의해주셨다"며 사퇴 배경을 설명했습니다.
이어 "지방선거 기간 영남·강원 등지에서 집중적으로 선거운동을 해주실 것이라 믿는다"며 "그 뜻이 관철된다면 이재명 정부 성공을 위한 길이 될 것이라고 생각한다"고 말했습니다.
유 위원장은 지난해 10월 민주당 부산시당위원장 경선 과정에서 컷오프(공천배제)된 데 반발해 정청래 대표를 공개 비판한 바 있습니다.
이번 최고위원 선거에서 비당권파 후보로 분류된 그는 당권파인 문정복 후보와 '1인1표제' 도입 절차 등을 두고 설전을 벌이기도 했습니다.
유 위원장이 사퇴하면서 이번 보선은 당권파인 친청계 문정복·이성윤 후보와 비당권파 이건태·강득구 후보가 맞서는 2대 2 구도로 치러지게 됐습니다.
이번 보선에서는 공석인 3명의 최고위원을 뽑습니다.
유 위원장은 남은 후보 가운데 누구를 지지하느냐는 질문에 "이재명 정부 성공을 위해 헌신하겠다는 후보님들이 있고, 그보다는 '1인1표제'에 집중하셨던 분들이 있을 것"이라며 "당원분들이 현명하게 어떤 분들이 유동철과 함께 할 수 있는지 충분히 이해하셨을 것"이라고 답했습니다.
또 정 대표가 추진하는 '1인1표제'를 즉시 도입할 것을 주장해온 당권파 후보들을 겨냥해 "(1인1표제는) 중요하고 꼭 이뤄져야 하지만 어느새 당권 경쟁의 도구로 이용되고 있다"고 지적했습니다.
같은 비당권파인 이건태 후보는 오늘 입장문을 내고 "최고위원이 되면 반드시 당의 단결과 혁신을 향한 유 후보의 의지를 이어받아 그 뜻을 이루겠다"고 밝혔습니다.
이 후보는 유 위원장 사퇴 기자회견을 뒤에서 지켜본 뒤 악수하기도 했습니다.
민주당 새 최고위원은 9일부터 사흘간 투표를 거쳐 11일 새 원내대표와 함께 선출됩니다.
(사진=연합뉴스)
