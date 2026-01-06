뉴스
서울고검, '대북 송금 회유 의혹' 방용철 전 쌍방울 부회장 소환

김덕현 기자
작성 2026.01.06 11:21 조회수
▲ 쌍방울 대북송금 '진술회유' 의혹을 받는 방용철 쌍방울 그룹 전 부회장이 6일 조사를 받기 위해 서울 서초구 고검으로 출석하고 있다.

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 '연어·술파티 회유 의혹'을 수사하는 검찰이 오늘(6일) 방용철 전 쌍방울 부회장을 소환했습니다.

서울고검 인권침해점검 TF는 이날 오전 10시쯤부터 방 전 부회장을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

방 전 부회장은 쌍방울 대북 송금 사건 재판의 핵심 증인이었던 안부수 아태평화교류협회장을 매수해 증언을 번복하게끔 안 회장에게 각종 편의와 금전적인 혜택을 제공한 혐의를 받습니다.

검찰은 쌍방울 측이 2023년 3월부터 약 2년 8개월간 안 회장의 딸에게 오피스텔을 제공한 뒤 임대료와 보증금을 대납하는 방식으로 7,280만 원을 건넨 것으로 의심하고 있습니다.

안 회장의 딸이 쌍방울 계열사에 취업한 것처럼 허위로 꾸미고 급여 형식으로 2,705만 원을 지급한 혐의도 적용됐습니다.

지난달 검찰은 이 같은 혐의로 방 전 부회장과 안 회장, 쌍방울 박 모 전 이사에 대해 구속영장을 청구했지만, 법원에서 모두 기각됐습니다.

검찰은 내일(7일) 박 전 이사를, 모레(8일) 김성태 전 쌍방울 회장을 소환 조사할 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
김덕현 기자
