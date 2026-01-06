'아바타' 3부작, 누적 흥행 수익 9조 1,941억 돌파…명불허전 프랜차이즈

영화 '아바타: 불과 재'가 글로벌 흥행 수익 10억 달러를 돌파하며 '아바타' 3부작의 누적 흥행 수익이 63억 5천만 달러(한화 약 9조 1,941억 원)를 넘어섰다.



'아바타: 불과 재'를 비롯해 '아바타'와 '아바타: 물의 길'의 흥행 수익이 도합 63억 5천만 달러(한화 약 9조 1,941억 원)를 돌파했다. 프랜차이즈 시리즈 영화 중 세 편의 영화가 모두 10억 달러를 돌파한 사례는 극히 소수로 '아바타' 시리즈의 위상을 공고히 하는 결과다.



뿐만 아니라 이 결과는 할리우드 대표 3부작으로 꼽히는 '스타워즈' 시리즈(44억 8천만 달러, '스타워즈: 깨어난 포스', '스타워즈: 라스트 제다이', '스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커')와 '쥬라기 월드' 시리즈(39억 8천만 달러, '쥬라기 월드', '쥬라기 월드: 폴른 킹덤', '쥬라기 월드: 도미니언') 보다 압도적으로 높은 수익을 달성한 결과로 이목을 집중시킨다.



또한 '아바타: 불과 재'는 2025년 전 세계에 개봉한 미국영화협회(MPA) 작품 중 흥행 2위에 등극하며 놀라운 성과를 이뤄냈다. 여기에 APAC 국가 중에서 대한민국이 중국 다음으로 가장 높은 흥행 수익을 기록해 2009년부터 이어져 온 '아바타' 시리즈의 독보적인 흥행 파워와 작품에 대한 국내 관객들의 애정을 실감하게 한다.



'아바타: 불과 재'는 지난 5일 열린 제31회 크리틱스 초이스 시상식에서 시각효과상을 거머쥐며, '아바타' 세계관을 압도적인 기술력으로 구현해 낸 비주얼의 가치를 인정받았다. 오는 3월 열리는 아카데미 시상식에서 몇 개 부문 후보에 오를지도 관심이 모아진다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)