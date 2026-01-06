프로야구 SSG, 베테랑 포수 이지영과 총액 5억 원에 2년 계약

▲ SSG와 2년 다년 계약을 맺은 이지영

프로야구 SSG 랜더스가 베테랑 포수 이지영과 동행을 이어갑니다.SSG는 오늘(6일) 이지영과 계약기간 2년, 총액 5억 원(연봉 4억 원·옵션 1억 원)에 다년 계약했다고 발표했습니다.2009년 데뷔해 프로 통산 15시즌 동안 1천469경기에 출전한 이지영은 타율 0.278, 1천100안타로 꾸준한 활약을 펼쳐왔습니다.SSG 구단은 이지영의 풍부한 경험과 안정적인 수비 능력, 그리고 팀 내 원활한 소통 능력을 높게 평가했습니다.특히 2024년 SSG 합류 이후 조형우, 이율예 등 젊은 포수들의 성장을 돕는 멘토 역할과 더불어 젊은 불펜 투수들을 안정적으로 이끌며 팀 전력 강화에 기여한 점을 인정받았습니다.SSG 측은 "이지영이 보여준 경기 운영 능력과 리더십은 포수진의 경쟁력 강화와 후배 육성의 가교 구실로서 중요하다"고 계약 배경을 설명했습니다.계약을 마친 이지영은 "다년 계약을 제시해준 구단에 감사하고, 앞으로도 SSG와 계속 함께할 수 있어 뜻깊다"며 "동료 및 후배들과 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)