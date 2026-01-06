유동철, 민주당 최고위원 후보 사퇴…'친명2 vs 친청2' 재편

▲ 유동철 부산 수영구 지역위원장

더불어민주당 최고위원 보궐선거 후보자였던 유동철 부산 수영구 지역위원장이 오늘(6일) 후보직에서 사퇴했습니다.사퇴 기자회견에는 친이재명(친명)계로 분류되는 이건태 의원이 함께 했습니다.유 위원장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "오늘 후보직에서 사퇴한다"며 "유동철의 꿈을 이어갈 후보님을 응원한다"고 밝혔습니다.유 위원장은 "선거 과정에서 이재명 정부의 성공보다는 1인1표만이 난무하고 있다" 며 "1인1표는 어느새 누군가의 당권 경쟁 도구로 이용되고 있다"고 말했습니다.그러면서 "길지 않은 선거 운동 기간이었지만 진정성과 실력을 검증하기엔 충분한 시간"이라며 "누가 거짓으로 당원 주권과 1인1표를 말하는지, 누가 허울뿐인 당·정·청 협력을 말하는지, 현명한 우리 민주당 동지들은 파악하셨을 것"이라고 덧붙였습니다.유 위원장은 친명 외곽조직인 더민주혁신회의 상임공동대표를 맡고 있습니다.유 위원장이 중도 하차하면서 최고위원 보궐선거는 친정청래계인 당권파 2인(문정복·이성윤)과 친명계 비당권파 2인(강득구·이건태) 구도로 진행됩니다.당초 친명계에서 3명이 선거전에 뛰어들면서 친명계 내부 표심이 나눠지는 것이 아니냐는 관측이 나왔습니다.최고위원 보궐선거는 1인당 후보 2명을 투표할 수 있는데, 친명계에서 후보 3명 중 2명에게 표를 나눠야 하는 구도가 형성됐습니다.유 위원장의 돌연 사퇴를 두고 친명계 내부에서 교통정리에 나섰다는 평가가 나오는 배경입니다.민주당은 오는 11일 최고위원 선출 보궐선거를 진행합니다.(사진=연합뉴스)