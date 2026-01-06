뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'만약에 우리', '아바타3'에 만 명 차 추격…입소문 통했다

SBS 뉴스
작성 2026.01.06 10:56 조회수
만약
배우 구교환, 문가영 주연의 멜로 영화 '만약에 우리'가 2025년 최고의 흥행작 중 한 편인 '아바타: 불과 재'를 맹추격 중이다.

6일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '만약에 우리'는 5일 전국 4만 7,857명의 관객을 동원해 박스오피스 2위를 지켰다. 누적 관객 수는 54만 976명.

박스오피스 순위는 지난 주말과 같은 2위였지만 1위인 '아바타: 불과 재'와의 관객 수 격차를 1만 1,094명까지 좁혔다. 스크린 수(1,588개vs826개)와 상영 횟수(4,409회vs2,522회) 모두 두 배 가까이 적음에도 나온 결과라는게 고무적이다.

좌석판매율은 '만약에 우리'가 15.5%를 기록하며 경쟁작 '아바타: 불과 재'(8.8%)를 앞섰다. 점유한 좌석 대비 판매율에서 '만약에 우리'가 실속을 차렸음을 알 수 있다.

이는 개봉 이후 입소문이 퍼진 결과라고 볼 수 있다. '만약에 우리'는 네이버 영화관 실관람객 평점 9.24점을 기록하면서 현재 상영작 중 가장 높은 수치를 기록 중이다.

'만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애. 중국 영화 '먼훗날 우리'(2018)를 한국 정서에 맞게 리메이크한 작품이다. 멜로는 관객 확장성이 크지 않다는 장르의 고정관념을 깨고 손익분기점(약 100만 명)을 넘길 수 있을지 관심이 모아진다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지