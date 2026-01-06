오메가엑스 한겸·재한, 드라마 '빌런즈' OST 발매…"폭발적 래핑과 강렬한 감성"

그룹 오메가엑스(OMEGA X) 한겸과 재한이 드라마 '빌런즈'의 삽입곡으로 강렬한 존재감을 드러낸다.



다날엔터테인먼트에 따르면 오늘(6일) 오후 6시 글로벌 뮤직 플랫폼 오로라(AURORA)를 통해 국내외 온라인 음원사이트에 오메가엑스 한겸과 재한이 참여한 티빙 오리지널 드라마 '빌런즈' 삽입곡 'We Got a Fire(위 갓 어 파이어)'가 발매된다.



'We Got a Fire'는 듣는 순간 몰아치는 강렬한 기타 사운드와 폭발적인 래핑이 인상적인 곡으로, 극의 긴장감과 속도감을 단숨에 끌어올리는 트랙이다.



특히 내면 깊숙한 곳에서 끓어오르는 에너지와 멈출 수 없는 투지를 밀도 있게 담아내며, 극중 주요 장면에 삽입돼 시청자들의 몰입을 극대화한다. 한겸과 재한의 거침없는 보컬과 래핑은 드라마가 지닌 거친 세계관과 맞물리며 시너지를 터트릴 전망이다.



'빌런즈'는 초정밀 위조지폐 슈퍼노트를 둘러싼 악인들의 충돌과 대결을 그린 슈퍼 범죄 액션 드라마로 위조지폐를 진짜로 맞바꾸려는 자들과, 그들이 맞바꾼 돈을 다시 뺏고 뺏으려는 '센' 놈들의 예측 불가한 두뇌게임이 박진감 넘치게 펼쳐지고 있다.



드라마 '시지프스', '푸른 바다의 전설', '주군의 태양' 등 연출하는 작품마다 성공 신화를 쓴 진혁 감독이 메가폰을 잡고, 범죄 스릴러 영화 '용서는 없다'를 연출한 김형준 감독이 집필을 맡아 차원이 다른 범죄 액션물을 선보이고 있다. 여기에 각기 다른 욕망을 숨긴 '빌런'으로 유지태, 이범수, 이민정이 출연해 숨 막히는 긴장감을 자아내고 있다.



'빌런즈'는 매주 목요일 티빙에서 공개되며, HBO Max를 통해 아시아 태평양 17개 국가 및 지역, 디즈니+ 재팬을 통해 일본에서도 동시 공개된다.



한편, AURORA(오로라)는 다날엔터테인먼트에서 운영하는 글로벌 유통 플랫폼으로, K-POP 팬덤 서비스 및 AI 관련 서비스 등의 확장을 통해 차세대 음악 시장 내 영향력을 확대하고 있다.



