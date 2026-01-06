뉴스
국힘 "이혜훈, 경제 아닌 사익추구전문가"…사퇴·지명철회 압박

김보미 기자
작성 2026.01.06 10:38
국힘 "이혜훈, 경제 아닌 사익추구전문가"…사퇴·지명철회 압박
▲ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자

국민의힘은 6일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 각종 의혹이 잇따르자 연일 자진사퇴와 지명 철회를 압박하고 있습니다.

국민의힘 최수진 원내수석대변인은 논평에서 "보도에 따르면 이 후보자 재산이 10년 새 110억 원 넘게 폭증했고, 영종도 땅 투기 의혹까지 제기됐다. 경제 전문가가 아니라 본인 곳간만 불린 '사익 추구 전문가'"라고 비판했습니다.

이어 "또 '엄마 찬스'로 국회를 아들 '스펙 공장'으로 만드는 등 제2의 조국 사태를 방불케 하는 입시 비리 의혹이 있고, 보좌진을 아들 집사처럼 부리는 갑질이 드러났다"고 지적했습니다.

최보윤 당 수석대변인도 "이 후보자를 둘러싸고 사실상 '1일 1폭로'가 이어지고 있다"며 보좌진 상대 폭언, 땅 투기 등 10가지 부적격 이유가 있다고 논평했습니다.

그러면서 "염치가 있다면 이 후보자는 사과하고 자진사퇴 해야 한다. 그렇지 않다면 이재명 대통령이 귀국하자마자 가장 먼저 해야 할 일은 지명 철회"라고 했습니다.

이 후보자의 세 아들에 대한 주식 증여도 쟁점으로 부각했습니다.

국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 야당 간사인 박수영 의원은 페이스북에 "이 후보자의 세 아들은 특정 회사의 비상장주식을 31억 원어치 보유하고 있다. 조모에게 증여받은 것"이라고 썼습니다.

박 의원은 "그런데 세 아들이 증여세를 납부했다고 밝힌 시점은 세 아들이 직장도 다니기 전이다. 증여세 낼 돈을 또 증여해준 것이냐"며 "이제 사회초년생인 세 아들의 총 재산만 47억 원에 달한다. 이 후보자는 이 재산을 어떻게 만들어줬는지 낱낱이 밝히고 물러나라"고 촉구했습니다.
