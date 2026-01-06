뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공무원에 개인 잡무 요구·성추행, 경남 고성 인사 검찰 송치

유영규 기자
작성 2026.01.06 10:56 조회수
공무원에 개인 잡무 요구·성추행, 경남 고성 인사 검찰 송치
▲ 경남경찰청 전경

경남 고성군 공무원들에게 개인 업무를 과도하게 요구하거나 성추행한 혐의를 받는 한 지역 인사가 검찰에 송치됐습니다.

경남경찰청은 강요죄 등 혐의로 70대 A 씨를 불구속 송치했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

A 씨는 2023년 6월부터 지난해 5월까지 고성군 공무원들에게 개인 심부름을 시키거나 과도한 업무를 요구하고 직원을 강제추행한 혐의 등을 받습니다.

오랫동안 고성군에서 지낸 A 씨는 지역 내 관변 단체장도 여러 개 맡고 있습니다.

공무원노조 고성군지부는 지난해 4월 군 전체 공무원을 대상으로 A 씨의 괴롭힘 등 피해 사례를 설문 조사했습니다.

그 결과 다수 공무원은 A 씨가 퇴근 시간 이후에도 관변 단체 관련 업무를 요구하거나, A 씨 개인 농가에서 농작물을 정리하게 했다고 답했습니다.

A 씨가 시킨 것을 하지 않으면 업무와 근태를 문제 삼아 군수나 감사실에 민원을 넣겠다는 식으로 협박도 했다고 전했습니다.

또, 여성 공무원 팔뚝이나 허리를 잡는 등 스킨십으로 성추행했다는 주장도 나왔습니다.

이에 민주노총 경남본부는 지난해 7월 경남경찰청에 강요죄 등 혐의로 고발했습니다.

경찰은 고발된 혐의 대부분 인정된다고 판단해 사건을 검찰로 넘겼습니다.

민주노총 경남본부 관계자는 "장애인 공무원에게 '아픈 것도 죄'라고 말하는 등 모욕 행위도 일삼았다"며 "검찰은 악성 민원인 A 씨를 엄정하게 기소해야 한다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지