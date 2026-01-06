한·캄보디아 국세청장, 불법자금·역외탈세 정보 교환 논의

▲ 임광현 국세청장(왼쪽)이 5일 서울에서 열린 4차 한-캄보디아 국세청장 회의에서 꽁 위볼 캄보디아 국세청장과 기념촬영을 하고 있다.

임광현 국세청장이 "초국가 범죄를 통한 불법 자금 이전과 소득·재산을 은닉하는 역외탈세 행위에 효과적으로 대응하기 위해 과세당국 간 활발한 정보교환이 중요하다"고 강조했습니다.임 청장은 어제 서울에서 4차 한국-캄보디아 국세청장 회의를 하고 꽁 위볼 캄보디아 국세청장과 만나 이같이 강조했습니다.국세청은 캄보디아가 다자간 금융정보자동교환협정에 가입하지 않은 탓에 불완전한 정보교환 인프라를 보완하고자 정보교환 실무자 회의를 정례 개최하고 있습니다.임 청장은 체납자의 해외 재산 강제 징수를 현지 국세청이 대신 수행하는 '징수공조'의 토대를 캄보디아와 마련할 수 있도록 조세조약 개정이 필요하다고 지적했습니다.이번 회의에서 양국은 과세당국 간 세정 경험 공유와 진출 기업 지원을 골자로 하는 세정협력 양해각서(MOU)에 서명했습니다.임 청장은 현지 진출 법인 115개와 교민 1만여 명이 현지 세정 이해를 통해 안정적인 경영활동과 생활 기반을 유지할 수 있도록 캄보디아 국세청에 세무설명회를 개최해 달라고 요청했습니다.국세청은 캄보디아의 전자세정 구축을 지원하기 위해 '인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 성실납세 유도 및 탈세 예방' 등 4개 주제에 대한 교육 프로그램도 편성했습니다.꽁 위볼 청장은 디지털 환경에서 과세당국이 효과적으로 대응하기 위해서는 AI 활용 확대가 필수라는 임 청장의 지적에 공감하며 교육프로그램에도 직접 참여했습니다.임 청장은 "국세청은 앞으로도 국제 공조를 통해 악의적인 역외탈세에는 엄정히 대응하고, 해외에 진출한 우리 기업과 교민이 안정적으로 경제활동에 전념할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.(사진=국세청 제공, 연합뉴스)