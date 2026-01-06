프로당구 하나카드, NH농협카드에 4-1 대승…리그 1위 수성

▲ 승리의 기쁨을 나누는 하나카드 김가영(왼쪽)-사카이 아야코

프로당구(PBA) 팀리그 하나카드가 외국인 선수들의 맹활약에 힘입어 정규리그 종합 1위를 굳게 지켰습니다.하나카드는 어제(5일) 오후 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026 5라운드 3일 차 경기에서 NH농협카드를 세트 점수 4대 1로 제압했습니다.승점 3을 더한 정규리그 종합 1위 하나카드(26승 13패·승점 76)는 이날 하이원리조트에 3대 4로 덜미를 잡힌 2위 SK렌터카(24승 15패·승점 74)와 격차를 승점 2로 벌렸습니다.전날까지 SK렌터카에 승점 3차로 쫓겼던 하나카드는 맞대결 승리로 한숨을 돌렸습니다.하나카드는 1세트 남자 복식에 나선 무라트 나지 초클루와 응우옌꾸옥응우옌이 1이닝 만에 11점을 모두 몰아치는 '퍼펙트큐'를 합작해 11대 0으로 기선을 제압했습니다.2세트 여자 복식에서도 김가영-사카이 아야코가 2이닝 만에 9대 0 완승했습니다.하나카드는 3세트를 내줬으나 4세트 혼합 복식에서 초클루-사카이가 9대 2로 승리해 승기를 잡았고, 5세트 남자 단식에서 응우옌꾸옥응우옌이 조재호를 11대 6으로 눌러 경기를 매조졌습니다.이날 하나카드 외국인 선수 삼총사는 출전한 모든 세트에서 승리하며 각각 2승씩을 챙겼습니다.우리금융캐피탈은 웰컴저축은행을 4대 2로 꺾고 2승 1패, 승점 7로 5라운드 단독 선두로 올라섰습니다.다비드 사파타가 1세트와 3세트, 스롱 피아비가 2세트와 6세트를 책임지며 팀 승리를 쌍끌이했습니다.이밖에 하이원리조트는 5라운드 3연승을 달렸고, 에스와이는 하림을 4대 1로 물리쳤습니다.휴온스는 크라운해태를 4대 2로 제압해 2연패 뒤 5라운드 첫 승을 거뒀습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)