한국 선수 8명, LIV 골프 노크…'프로모션' 9일 개막

▲ 우승 트로피 든 김홍택

LIV 골프는 오는 9일(한국 시간)부터 12일까지 미국 플로리다주 리칸토의 블랙 다이아몬드 랜치에서 새 시즌 출전권을 걸고 프로모션(총상금 150만 달러)을 개최합니다.이번 대회엔 2025 한국프로골프(KPGA) 투어 우승자 4명이 출전합니다.지난 6월 KPGA 투어 백송 홀딩스-아시아드CC 부산오픈에서 우승한 김홍택은 지난해에 이어 올해에도 LIV 골프 문을 두드립니다.KPGA 투어 골프존 오픈에서 7년 만에 우승 트로피를 든 박성국과 현대해상 최경주 인비테이셔널 우승자인 전가람도 도전장을 냈습니다.지난해 11월 렉서스 마스터즈에서 18년 만에 KPGA 투어 첫 우승을 일군 김재호도 도전에 나섭니다.김영수는 올해 KPGA 투어에서 우승하지 못했지만, 초청 선수 자격으로 출전 선수 명단에 이름을 올렸습니다.왕정훈과 이수민, 황도연은 아시안투어 인터내셔널 시리즈 랭킹 상위 선수 자격 등으로 2라운드에 직행합니다.경쟁은 치열합니다.24개국 출신 83명이 단 3장의 티켓을 놓고 싸웁니다.63명의 선수는 예선 격인 1라운드를 치르고, 이 중 상위 20위 성적을 낸 선수들은 2라운드에 진출합니다.2라운드에선 1라운드 생존자들과 예선 면제 선수 20명이 경쟁하고, 상위 20위에 오른 선수들이 3~4라운드로 향합니다.살아남은 선수들은 3~4라운드 36홀 성적으로 최종 순위를 가립니다.상위 순위 3명의 선수는 2026 LIV 골프 출전권을 획득하고 동점 포함 상위 10위 성적을 낸 선수들은 2026 아시안투어 인터내셔널 시리즈 출전권을 받습니다.상위 3위 안에 들어 LIV 골프 정규 투어 출전권을 획득하면 돈방석에 앉을 기회를 잡습니다.올해 LIV 골프는 대회마다 총상금 3,000만 달러를 걸기로 했습니다.좋은 성적을 거두지 못해도, 출전 자체만으로도 엄청난 부를 얻을 수 있습니다.지난해 LIV 골프에서 풀타임 출전해 단 한 번도 20위 이내 성적을 거두지 못한 장유빈은 약 170만 달러를 벌었습니다.KPGA 투어 상금 랭킹 1위 옥태훈보다 두 배 이상 상금 수입을 챙겼습니다.장유빈은 지난 시즌 한국 선수 최초로 LIV 골프에서 뛰었으나 개인전 최종 순위 53위를 기록해 2026시즌 시드 확보에 실패한 뒤 프로모션 출전을 포기하고 국내 유턴을 선택했습니다.이번 프로모션엔 지난해 LIV 골프에서 저조한 성적을 거둬 밀려난 재미 교포 앤서니 김도 출전합니다.(사진=KPGA제공, 연합뉴스)