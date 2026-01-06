선수용 실탄 불법 유출 실업팀 감독 등 40명 검거

▲ 경기북부경찰청 로고

선수용 실탄 불법 유통 사건을 수사한 경찰은 모두 40명을 입건하고 이 중 7명을 구속했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.경기북부경찰청 형사기동대는 총포·화약류 단속법 위반 혐의로 지자체 체육회 소속 실업팀 사격 감독인 40대 남성 A 씨 등 7명을 구속하고 실탄을 사들인 B 씨 등 33명을 불구속 입건했습니다.또 선수용 실탄 4만 9천 발과 총기류 57정(사제총기 15정) 등을 압수했습니다.경찰은 검거된 40명 중 주범인 A 씨를 비롯해 유통에 적극적으로 관여했거나, 소지한 실탄과 총기 수가 많은 피의자 7명을 구속했습니다.불구속 입건된 33명은 대부분 A 씨 등으로부터 실탄을 산 소비자들로 파악됐습니다.실탄 소비자들은 주로 유해 야생동물을 쫓거나 사냥하기 위해 실탄을 구입했고, 단순히 취미용으로 사들인 피의자들도 있었습니다.실탄은 1발당 1천 원 정도에 지인, 동호회 등을 통해 알음알음 거래된 것으로 파악됐습니다.유통 과정에서 전 국가대표 감독 C 씨가 A 씨에게 실탄을 구입해 불법 유출하는 등 핵심적 역할을 했으나 C 씨는 지난해 지병으로 숨졌습니다.이번 사건은 지난해 사격 국가대표 출신인 진종오 국회의원이 국회서 기자회견을 열고 "시 체육회 실업팀 감독과 전 국가대표 감독이 공모해 불법 총기 유통업자에게 경기용 실탄 3만 발을 제공했다"고 주장하면서 알려졌습니다.진 의원은 또 "시중에 사제총 100여 정과 경기용 실탄 2만 발 이상이 풀린 것으로 추정된다"며 "22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 인체 주요 부위에 맞으면 사망에 이를 수 있다"고 강조했습니다.경찰 관계자는 "추가 입건 계획은 없으며 사건을 마무리 짓고 다음 주 무렵 사건을 검찰에 넘길 예정이다"고 설명했습니다.경찰은 실탄 관리의 문제점을 관련 기관에 개선토록 통보하고, 사제총기와 실탄의 불법 유통에 대해 계속해서 단속할 계획입니다.(사진=경기도북부경찰청 제공, 연합뉴스)