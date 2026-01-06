[자막뉴스] 마약 파는 조카들 아들로 입양?…퍼스트레이디의 기괴한 모성애

미국 트럼프 행정부가 베네수엘라 마두로 대통령과 부인을 체포해 재판에 넘기면서 부인인 실리아 플로레스에게도 관심이 쏠리고 있습니다.



올해 70살인 플로레스는 마두로보다 6살 연상으로, 마두로의 정치적 아버지인 차베스 전 대통령 집권 시절인 지난 2006년부터 2013년에 걸쳐 검찰총장과 국회의장을 지낸 인물입니다.



플로레스는 지난 2013년 차베스가 갑작스럽게 사망한 뒤 마두로가 보궐선거에서 승리해 집권하자 마두로와 결혼했습니다.



일각에선 "권력과 권력의 결합"이라는 평가가 나왔는데, 실제 플로레스가 국정의 많은 부분에 영향력을 행사한단 얘기가 나오기 시작했고 베네수엘라 내에선 "최고 권력자"로 불리기 시작했습니다.



눈길을 끄는 사실은, 플로레스가 자신의 여동생이 숨진 뒤 조카인 여동생의 아들들을 입양했는데, 이들이 마약 밀매로 물의를 빚어왔다는 점입니다.



법적으로는 플로레스의 아들인 조카 두 명이 지난 2015년 11월 코카인을 밀매하려다 아이티에서 체포된 겁니다.



이들은 이 과정에서 자신들을 권력 실세라 소개하고 코카인 800kg을 몰래 팔겠다고 제안하며, 코카인을 판 돈이 플로레스를 지칭하는 '엄마'의 선거 자금으로 쓰일 거라고 말한 걸로 알려졌습니다.



이들은 미국에서 유죄 판결을 받았지만 바이든 대통령 재임 시절이던 지난 2022년 사면을 받고 베네수엘라로 돌아갔습니다.



미 재무부는 지난달 플로레스의 조카 중 두 명이 마약 밀매 활동을 했다고 밝히며, 플로레스의 법적 아들인 조카 3명과 사업가 1명, 베네수엘라 석유 산업 관련 해운 회사 6곳을 함께 제재 대상으로 지정했습니다.



국내외에선 플로레스가 마약 밀매 활동을 하는 조카들의 뒤를 봐주는 것이 정설로 여겨지면서 이들은 '마약 조카들'이라고 불려왔습니다.



플로레스 본인 또한 대규모 마약 밀매범과 베네수엘라 국가마약단속청 국장 간의 회동을 중개하고, 2007년에 수십만 달러의 뇌물을 받은 걸로 뉴욕 검찰청은 의심하고 있습니다.



플로레스는 남편 마두로와 함께 우리 시간으로 오늘 새벽 뉴욕 남부연방법원에서 열린 마약 등 혐의 재판에 출석해 "자신은 베네수엘라의 퍼스트레이디"라며 "자신은 완전히 결백하다"고 강조했습니다.



