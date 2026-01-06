올해 '의치한약수' 지원 6천 명 줄어 1만 8천 명…5년 새 최저

▲ 서울 소재 한 의대

올해 대입에서 이른바 '의치한약수'(의대·치대·한의대·약대·수의대) 지원자가 전년 대비 큰 폭으로 줄면서 최근 5년 사이 가장 적었던 것으로 파악됐습니다.종로학원은 2026학년도 전국 의약학 계열 대학 지원자가 지난해보다 6천1명 감소해 모두 1만 8천297명으로 집계됐다고 오늘(6일) 밝혔습니다.지난해와 비교하면 24.7% 급감한 수치이자 2021학년도 입시 이후 최저치입니다.학과별로 보면 모집 인원이 회귀한 의대의 지원자가 32.3% 줄어 감소 폭이 가장 컸습니다.그다음이 약대(22.4%), 치대(17.1%), 수의대(14.5%), 한의대(12.9%) 순이었습니다.임성호 종로학원 대표는 "의대 모집 인원 축소 영향으로 의대 지원자 수 감소는 예상할 수 있는 상황이었으나 감소 폭은 예상보다 컸다"고 말했습니다.임 대표는 "치대·한의대·약대·수의대 지원자 수도 동반 하락했는데, 이는 자연계 최상위권 학생 수가 작년보다 줄어든 데다 의약학계에 대한 선호도도 주춤했기 때문으로 보인다"고 분석했습니다.의약학 계열 지원자 축소에 따라 경쟁률 역시 대체로 하락했습니다.수의대는 전년 10.25대 1에서 올해 8.32대 1로 경쟁률이 낮아졌습니다.약대는 9.03대 1에서 7.38대 1, 치대는 6.14대 1에서 5.58대 1로 완화됐습니다.다만 모집 인원 자체가 줄어든 의대(6.58대 1 → 6.61대 1)와 한의대(10.51대 1 → 10.59대 1)는 지원자 감소에도 경쟁률이 소폭 상승했습니다.의약학 계열 전국 109개 대학의 평균 경쟁률은 7.23대 1이었습니다.서울권은 4.41대 1, 경인권은 6.84대 1, 지방권은 9.31대 1을 기록했습니다.의대 중에선 고신대가 24.7대 1로 전국에서 가장 높은 경쟁률을 보였습니다.치대에선 강원대 강릉캠퍼스(13.4대 1), 한의대에서는 동국대 와이즈캠퍼스(25.5대 1), 약대에선 계명대(54.0대 1), 수의대에선 제주대(27.4대 1)의 경쟁률이 전국 최고였습니다.(사진=연합뉴스)