임시 대통령 된 부통령…"마두로 부부 피랍 고통스러워"

<앵커>



델시 로드리게스 베네수엘라 부통령이 마두로 대통령 부재에 따른 통치권 수행을 위해서 임시 대통령에 취임했습니다. 그는 취임식에서 불법적인 침략과 대통령 부부의 피랍으로 슬프고 고통스럽다고 말했습니다.



곽상은 기자의 보도입니다.



<기자>



델시 로드리게스 부통령이 배네수엘라 임시 대통령에 취임했습니다.



로드리게스는 앞서 마두로 대통령 생포 압송 작전 직후 미국에 대한 저항 의지를 밝혔다 하루 만에 유화적으로 입장을 바꿨습니다.



그는 현지시간 5일 국회의사당에서 취임 선서를 한 뒤 "불법적인 침략으로 베네수엘라 국민이 겪은 고통에 슬픔을 느낀다"고 말했습니다.



미국 법정에 선 마두로를 여전히 '대통령'으로 칭하며, 마두로 부부의 피랍도 고통스러운 일이라고 강조했습니다.



로드리게스 임시 대통령의 친오빠인 호르헤 로드리게스도 국회의장으로 재선임됐습니다.



이로써 로드리게스 부통령 남매는 베네수엘라의 행정부와 입법부를 동시에 장악하게 됐습니다.



마두로 대통령의 아들이자 국회의원인 니콜라스 마두로 게라는 의회 개원식 연설에서 국민 결집을 재차 호소했습니다.



[니콜라스 마두로 게라 의원/마두로 대통령 아들 : 그들은 니콜라스와 실리아를 납치했을 순 있지만, 자유를 얻기로 결심한 사람들의 양심까지 납치한 것은 아닙니다.]



국가원수 납치가 일상화된다면 어떤 나라도 안전하지 않을 것이라며 국제적 연대도 촉구했습니다.



이런 가운데 베네수엘라 정부는 대통령 부부를 무력 축출한 미군의 공격에 대해 지지 의사를 보이는 이들을 검거할 예정이라고 관보를 통해 밝혔습니다.



일종의 비상선포문으로, 문서에는 정부군과 민병대 총동원령, 공공시설과 석유산업 군사화, 국경 지대 병력 강화, 필요한 경우 국내 이동 제한과 집회 금지 등의 내용도 담겼습니다.



미국의 군사 작전을 놓고 국제법 위반 논란이 이어지는 가운데, 베네수엘라 안팎 정세 역시 요동칠 수 있다는 관측이 나옵니다.



(영상편집 : 장현기)