'틈만나면' 김도훈 "이정하, 유재석과 예능 많이 해 부러웠다"…드디어 성덕 등극

'틈만 나면,'에 출연한 배우 김도훈이 유재석, 유연석, 차태현을 쥐락펴락하며 예능감 충만한 활약을 펼친다.



6일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 차태현, 김도훈이 출격해 예능 천재 신구조합으로 믿고 보는 웃음 티키타카를 선사한다.



앞서 진행된 촬영에서 김도훈은 유재석, 유연석, 차태현의 퀴즈 히어로에 등극했다. 그간 '틈만 나면,'은 유독 퀴즈 미션만 나오면 쓴맛을 톡톡히 경험한 바. 유재석, 유연석이 "제일 어려운 걸 가져왔냐"라며 아우성 치자, 김도훈은 "제가 잘한다"라며 호언장담했다. 이를 입증하듯 김도훈은 듣는 족족 "정답!"을 외치고, 형들의 오답에 "이건 협상이 필요하죠"라고 너스레를 떨며 영웅으로 떠올랐다. 하지만 김도훈이 간과한 것이 있었으니, 바로 틈 미션의 점점 가중되는 긴장감. 김도훈이 점점 이마를 만지며 초조해하더니 급기야 "저 어떡해요"라며 손까지 바들바들 떨자, 유재석은 "미션 할 때는 귀신에 씌인다니까"라며 급 진정시키기에 나섰다.



그런가 하면, 김도훈이 뜻밖의 '성덕'임을 고백해 흥미를 높였다. 김도훈의 팬심을 자극한 이는 바로 국민MC 유재석. 김도훈은 유재석을 만나자마자 "뵙고 싶었다"라며 수줍게 악수를 청하더니, 유재석이 "드라마 '무빙' 이후에 TV에 많이 나오더라"라며 반가워하자, "'무빙'에 함께 나왔던 이정하가 유재석 선배님과 예능을 많이 해서 부러웠다. 저는 오늘 소원 성취했다"라며 순수한 속마음을 밝혀 형들을 빵 터지게 했다.



과연 '성덕' 김도훈은 유재석의 기운을 받아 완벽한 퀴즈 영웅으로 등극했을지, 유재석, 유연석, 차태현을 뒤흔든 김도훈의 반전 플레이가 담길 '틈만 나면,'은 6일 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)