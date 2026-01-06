마두로 체포작전 정보 샜나…베팅 사이트서 '이상거래' 포착

▲ 눈 가려진 채 압송되는 베네수엘라 마두로 대통령

베네수엘라에서 미국의 기습 공격이 시작되기 직전인 지난 2일(현지시간) 밤, 미국의 미래 예측 베팅 사이트인 폴리마켓에서 한 이용자가 '1월까지 마두로의 몰락' 내기에 2만 달러 이상을 '올인'했습니다.그는 작년 12월 27일부터 '마두로의 몰락'에 조금씩 돈을 걸어왔는데, 약 3만 4천 달러(약 4천800만 원)의 전체 베팅액 가운데 절반 이상을 절묘한 타이밍에 넣은 것입니다.이튿날 극적인 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 체포 소식이 전해지고 나서 이 이용자는 자신이 건 돈의 10배가 넘는 약 41만 달러(약 6억 원)를 수익으로 챙겼습니다.월스트리트저널(WSJ)은 5일(현지시간) 절묘한 타이밍을 잡아 큰돈을 챙긴 이번 거래가 세간의 주목을 받으면서 누군가 미국의 극비 군사 작전 정보를 이용해 단기간에 이익을 챙긴 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다고 보도했습니다.'잭폿'을 터트린 이 거래자가 판돈을 키울 때까지 마두로 대통령의 실각 가능성은 그리 높지 않은 것으로 점쳐졌습니다.당시 폴리마켓에서 '1월 31일까지 마두로의 실각'에 관한 베팅 계약은 건당 8센트였습니다.이는 이용자들이 1월 안으로 마두로 대통령이 권력을 잃을 가능성을 8% 수준으로 평가하고 있음을 의미한다고 WSJ은 설명했습니다.의문의 이용자가 마지막으로 2만 달러의 판돈을 집중적으로 건 시간은 2일 밤 8시 38분에서 9시 58분 사이였습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 밤 10시 46분에 미군에 공격 명령을 내렸는데 공교롭게도 그 직전에 집중적으로 판돈을 키운 것입니다.트럼프 행정부는 기습 효과를 노려 극소수의 최고위 참모진 사이에서만 베네수엘라 공격 계획을 공유한 것으로 전해졌습니다.다만 이 작전의 준비와 수행 과정에서는 대대적인 군 투입이 이뤄졌습니다.작전 당시 항공모함과 지상 기지를 포함한 20개 지점에서 150대의 미국 군용기가 대거 출격했습니다.폴리사이트 이용자들에게 분석 도구를 제공하는 스타트업 폴리사이츠 설립자인 트레 업쇼는 "이건 내부자 거래일 가능성이 더 크다"며 "관련 뉴스가 많지 않은 상황에서 그 가격에 투입하기에는 상당히 큰돈"이라고 지적했습니다.법무법인 펜윅앤드웨스트의 파트너인 노아 솔로위칙은 마두로에 베팅해 큰돈을 번 당사자가 정부 정보를 악용한 미국 공무원일 경우, 파생상품 계약과 관련한 내부자 거래를 금지하는 법에 따라 기소될 수 있다고 설명했습니다.이번 거래 소식이 전해지고 나서 리치 토레스 하원의원(민주)은 미공개 정보에 접근할 수 있는 연방정부의 선출직 공직자, 정무 임명직, 일반 직원이 '미래 예측 시장'에 베팅하는 것을 명시적으로 금지하는 법안을 이주 발의하겠다고 밝혔습니다.(사진=트럼프 트루스소셜 계정, 연합뉴스)