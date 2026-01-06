뉴스
[현장영상] "늘 아이들로 가득 찼는데" 전교생 78명 월곡초 눈물의 폐교식

작성 2026.01.06
5일 오전 대구 달서구 월곡초등학교에서는 마지막 졸업식(33회)과 폐교식이 동시에 열렸습니다. 월곡초는 1993년 개교한 이후 33년 만에 문을 닫고 오는 3월 1일 자로 인근 월촌초에 통합됩니다.

졸업생 23명과 재학생 55명은 한자리에 모여 눈물 속 졸업식과 폐교식을 동시에 진행했습니다. 앞서 지난해 12월에는 지역 주민들을 초청해 학교 강당에서 '안녕, 월곡초'라는 공연도 열렸습니다.

학령 인구의 감소는 지방에서만 일어나는 문제가 아닙니다. 서울에도 전교생 숫자가 기준에 못 미치는 '소규모 학교'가 빠르게 증가하고 있습니다. 현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집 : 류지수 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)




 
