경찰, '강선우 1억 보관' 전 보좌관 피의자로 전격 소환

경찰이 김경 서울시의원 측으로부터 1억 원의 공천헌금을 받은 당사자로 지목된 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관 A 씨를 오늘(6일) 피의자 신분으로 소환했습니다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 아침 7시부터 마포청사에서 A 씨를 상대로 조사를 진행 중이라고 밝혔습니다.
A 씨는 당초 참고인 신분으로 알려졌지만, 경찰은 전날까지의 조사 등을 바탕으로 피의자로 입건했다고 설명했습니다.
A 씨는 언론 노출을 피하고 싶다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌으며, 이에 따라 이례적으로 이른 시간대에 비공개 소환이 이뤄진 것으로 보입니다.
앞서 공개된 더불어민주당 김병기 의원과 강선우 의원 간 통화 녹취에 따르면, 김 의원은 "그 돈(1억 원)을 사무국장(A 씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 물었고, 강 의원은 "그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠"라고 답변했습니다.
강 의원은 "A 씨에게 반복적으로 반환을 지시했고, 실제로 반환된 것을 확인했다"고 해명해왔습니다.
하지만, A 씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 알려져 경찰이 사실관계 확인에 나선 상황입니다.
경찰은 A 씨를 상대로 실제 1억 원을 전달받았는지, 강 의원의 반환 지시가 있었는지, 해당 금액이 반환됐는지 등을 집중적으로 조사할 방침입니다.
이런 가운데 김 시의원은 경찰에 고발된 다음 날 미국으로 출국한 사실이 알려지면서 '도피성 출국'이라는 지적과 함께 경찰의 '늑장 수사' 논란도 제기됐습니다.
이에 대해 경찰은 "주말이 끼어 있었고, 검찰과의 협의 시간이 필요했다"고 해명했습니다.
김 시의원은 최근 신속히 귀국하겠다는 입장을 경찰에 밝힌 것으로 전해졌으며, 경찰은 입국 일정을 조율 중입니다.
