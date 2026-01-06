뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰, '강선우 1억 보관' 전 보좌관 피의자로 전격 소환

배성재 기자
작성 2026.01.06 09:03 조회수
경찰, '강선우 1억 보관' 전 보좌관 피의자로 전격 소환
▲  강선우 의원

경찰이 김경 서울시의원 측으로부터 1억 원의 공천헌금을 받은 당사자로 지목된 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관 A 씨를 오늘(6일) 피의자 신분으로 소환했습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 아침 7시부터 마포청사에서 A 씨를 상대로 조사를 진행 중이라고 밝혔습니다.

A 씨는 당초 참고인 신분으로 알려졌지만, 경찰은 전날까지의 조사 등을 바탕으로 피의자로 입건했다고 설명했습니다.

A 씨는 언론 노출을 피하고 싶다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌으며, 이에 따라 이례적으로 이른 시간대에 비공개 소환이 이뤄진 것으로 보입니다.

앞서 공개된 더불어민주당 김병기 의원과 강선우 의원 간 통화 녹취에 따르면, 김 의원은 "그 돈(1억 원)을 사무국장(A 씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 물었고, 강 의원은 "그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠"라고 답변했습니다.

강 의원은 "A 씨에게 반복적으로 반환을 지시했고, 실제로 반환된 것을 확인했다"고 해명해왔습니다.

하지만, A 씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 알려져 경찰이 사실관계 확인에 나선 상황입니다.

경찰은 A 씨를 상대로 실제 1억 원을 전달받았는지, 강 의원의 반환 지시가 있었는지, 해당 금액이 반환됐는지 등을 집중적으로 조사할 방침입니다.

이런 가운데 김 시의원은 경찰에 고발된 다음 날 미국으로 출국한 사실이 알려지면서 '도피성 출국'이라는 지적과 함께 경찰의 '늑장 수사' 논란도 제기됐습니다.

이에 대해 경찰은 "주말이 끼어 있었고, 검찰과의 협의 시간이 필요했다"고 해명했습니다.

김 시의원은 최근 신속히 귀국하겠다는 입장을 경찰에 밝힌 것으로 전해졌으며, 경찰은 입국 일정을 조율 중입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
배성재 기자 사진
배성재 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지