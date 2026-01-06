경찰, '강선우 1억 보관' 전 보좌관 피의자로 전격 소환

▲ 강선우 의원

경찰이 김경 서울시의원 측으로부터 1억 원의 공천헌금을 받은 당사자로 지목된 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관 A 씨를 오늘(6일) 피의자 신분으로 소환했습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 아침 7시부터 마포청사에서 A 씨를 상대로 조사를 진행 중이라고 밝혔습니다.A 씨는 당초 참고인 신분으로 알려졌지만, 경찰은 전날까지의 조사 등을 바탕으로 피의자로 입건했다고 설명했습니다.A 씨는 언론 노출을 피하고 싶다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌으며, 이에 따라 이례적으로 이른 시간대에 비공개 소환이 이뤄진 것으로 보입니다.앞서 공개된 더불어민주당 김병기 의원과 강선우 의원 간 통화 녹취에 따르면, 김 의원은 "그 돈(1억 원)을 사무국장(A 씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 물었고, 강 의원은 "그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠"라고 답변했습니다.강 의원은 "A 씨에게 반복적으로 반환을 지시했고, 실제로 반환된 것을 확인했다"고 해명해왔습니다.하지만, A 씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 알려져 경찰이 사실관계 확인에 나선 상황입니다.경찰은 A 씨를 상대로 실제 1억 원을 전달받았는지, 강 의원의 반환 지시가 있었는지, 해당 금액이 반환됐는지 등을 집중적으로 조사할 방침입니다.이런 가운데 김 시의원은 경찰에 고발된 다음 날 미국으로 출국한 사실이 알려지면서 '도피성 출국'이라는 지적과 함께 경찰의 '늑장 수사' 논란도 제기됐습니다.이에 대해 경찰은 "주말이 끼어 있었고, 검찰과의 협의 시간이 필요했다"고 해명했습니다.김 시의원은 최근 신속히 귀국하겠다는 입장을 경찰에 밝힌 것으로 전해졌으며, 경찰은 입국 일정을 조율 중입니다.(사진=연합뉴스)