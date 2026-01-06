이 대통령, 중국 '2인자' 리창 총리 면담…한중 협력 확대 논의

▲ 이재명 대통령이 지난 5일 베이징 인민대회당에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 발언하고 있다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한 데 이어 현지시간 6일 '2인자'인 리창 국무원 총리와 의회 수장 등을 잇달아 만납니다.특히 리 총리는 중국의 권력 서열 2위이자 '경제 사령탑'에 해당하는 만큼 한중 경제·문화 협력 확대 방안을 주로 논의할 것으로 보입니다.아울러 이 대통령은 국회의장 격인 자오러지 전국인민대표회의 상무위원장과도 면담할 예정입니다.마찬가지로 한중 교류·협력의 중요성에 공감대를 이루고 향후 심화 방안을 논의하는 자리가 될 것으로 관측됩니다.앞서 이 대통령은 어제 시 주석과 90분간 정상회담을 갖고 경제 협력부터 문화 콘텐츠 교류, 서해 구조물 및 불법조업 문제, 한반도 평화·안정 등 다양한 분야에 대해 대화했습니다.이를 계기로 양국 정부 부처·기관 간에 15건의 협력 문서가 체결됐습니다.(사진=연합뉴스)