미 국방 "마두로 체포하러 카라카스에 투입된 병력 약 200명"

유영규 기자
작성 2026.01.06 08:36 조회수
▲ 피트 헤그세스 미국 국방장관

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 베네수엘라 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 작전에 투입된 미군 병력은 약 200명이라고 밝혔습니다.

AP와 AFP통신에 따르면 헤그세스 장관은 5일(현지시간) 버지니아주 뉴포트뉴스에서 해군 장병과 조선업 종사자들을 상대로 한 연설에서 "우리 미국의 최고 인재들 중 거의 200명이 카라카스 시내로 진입해 미국 사법당국이 기소해 수배 중이던 인물을 법 집행 지원 차원에서 체포했고, 단 한 명의 미국인도 죽지 않았다"고 말했습니다.

미 당국자가 마두로 체포를 위해 카라카스를 급습한 병력의 규모를 구체적으로 공개한 것은 이번이 처음입니다.

다만, 이 병력 규모가 실제 카라카스에 헬기로 투입된 지상군을 의미하는지, 아니면 해당 부대를 지원한 다른 인원까지 포함하는지는 확실하지 않습니다.

마두로 대통령과 함께 붙잡힌, 부인 실리아 플로레스

미국은 지난 3일 '확고한 결의'(Operation Absolute Resolve)로 명명된 기습 작전을 통해 마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스를 카라카스의 안전가옥에서 체포했습니다.

카르카스 현장에서의 체포 및 압송 작전은 미 육군 최정예 특수전 부대인 델타포스가 맡았고, 베네수엘라의 방공망 타격 등 다양한 임무에 스텔스전투기 F-22 랩터 등 150대가 넘는 군용기가 동원된 것으로 전해졌습니다.

