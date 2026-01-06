[스브스夜] '동상이몽2' 자칭 '무통맨' 김영광, '비수면 내시경 검사'도 소파에 누워 TV 보듯 '편안'···김구라도 "인정"

김영광이 무통맨이라는 것을 인증했다.



5일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 -너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 비수면 내시경에 도전한 김영광의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 김영광은 아내와 함께 건강 검진을 받았다. 특히 그는 비수면 내시경에 도전해 눈길을 끌었다.



이는 지난 방송에서 비수면 내시경 부심을 부리던 김구라에 승부욕이 오른 김영광이 도전장을 내민 것.



무통을 증명하겠다는 김영광은 비수면으로 위 내시경과 대장 내시경에 도전했다. 그는 위 내시경 전 뿌리는 목 마취약에 대해서도 "아 이것도 안 했어야 하는데"라며 아쉬움을 드러냈다.



그러자 간호사는 "그럼 입 헹구고 오실래요?"라고 물었고, 김영광은 "아 그렇게까지"라며 꼬리를 내렸다.



의사인 처남에게 직접 내시경을 받게 된 김영광. 처남은 "구역질도 참아야 된다. 무통맨인데 당연히 참아야지"라고 경고했다. 그리고 내시경이 시작됐다.



김영광은 구역질 한번 하지 않고 너무나 고요한 상태로 내시경 검사를 받았다. 이를 보던 김구라는 "대결을 전제로 하면 나도 하지"라며 자존심을 굽히지 않았다.



무통맨이라 자신하던 김영광은 화면 체크까지 하는 여유를 부렸고, 이를 보던 김구라는 심기가 불편한 표정이 되어 웃음을 자아냈다.



구역질이 안 났냐는 서장훈의 질문에 김영광은 "코로 숨을 쉬어야 한다는 조언을 받았다"라며 구역질도 하지 않았다고 말했다. 그러자 김구라는 "처남이 조언을 해줬네. 나도 조언을 받았다면 달랐다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



대장 내시경도 그저 평온하게 받던 김영광. 그는 고통 때문이 아니라 관장이 깨끗하게 이뤄지지 않아 불순물이 남아 있는 것을 보고 창피함에 어쩔 줄을 몰랐다. 하지만 내시경 검사에서는 위 내시경만큼 고요한 반응을 보여 모두를 놀라게 했다.



이에 김구라는 "관장이 깨끗하게 안 돼서 창피했냐? 난 창피함을 못 느낀다"라며 자신이 김영광보다 한 수 위라고 주장해 웃음을 자아냈다.



끝까지 소리 한번 내지 않고 내시경 검사를 마친 김영광에 모두가 감탄했다.



한편 이날 김영광은 대장 내시경 중 상당한 사이즈의 용종이 발견되어 걱정을 자아냈다. 이에 처남은 "이런 용종에 암이 잘 생긴다. 그래도 다행히 악성으로 보이진 않는다. 그리고 암 되기 직전의 세포가 있더라도 아주 깨끗하게 제거가 돼서 치료는 이걸로 끝이다"라며 "이번에 진짜 내시경을 잘한 거 같아"라고 했다.



이에 김영광의 아내도 "구라 선배님이 살렸네"라며 안도했다. 그리고 모든 과정을 보던 김구라는 무통맨 김영광에 대해서는 인정을 해 김영광을 흐뭇하게 만들었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)