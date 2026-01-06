김정은, 주애와 식수 첫 삽…'파병군 기념관' 건설장 찾아

▲ 북한, 지난 10월 평양에 러 파병 기념관 착공

김정은 북한 노동당 총비서가 어제(일) 딸 김주애와 함께 러시아 파병 군인을 기리기 위한 '전투위훈기념관' 건설장을 찾아 식수를 위한 첫 삽을 떴습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 "영웅 전사들에 대한 우리 인민의 다함 없는 공경과 도덕 의리심이 깃들게 해야 한다"며 오랜 시간 동안 함께 식수를 했다고 밝혔습니다.공개된 사진을 보면 김정은과 김주애가 함께 식수 현장에서 삽으로 흙을 뜨는 장면 등을 확인할 수 있습니다.김여정과 리설주도 동행했는데 중앙통신은 다만 이들에 대한 언급은 별도로 하지 않았습니다.김정은이 지게차를 운전하고 간부들과 김주애가 쇠발(포크) 위에 올라서서 나무를 부여잡은 모습도 공개했습니다.파병 후 숨진 군인들을 기념하는 해당 시설을 정권 차원에서 각별히 챙긴다는 메시지를 주려는 것으로 보입니다.김정은은 "정의와 존엄을 위한 가장 값있는 성전에 바쳐진 참전자들의 고결한 희생은 어머니 조선의 강대함을 떠받드는 튼튼한 뿌리가 될 것"이라고 강조했습니다.김정은은 또 기념관 건설 현장을 둘러보고 공사 진행 상황도 점검했다고 중앙통신은 전했습니다.김정은은 "승리 전통 교양의 중요한 사상 정신적 거점이 또 하나 태어나게 된다"면서 인민들이 '전승절, 주요 명절'들에 '영웅'들을 함께 기념하게 될 거라고 말했습니다.그러면서 "당의 명령 앞에 절대 충성하고 조국의 존엄과 명예를 위해 목숨도 기꺼이 바치는 이런 군대를 이 세상 그 누구도 당해낼 수 없다고, 이것은 역사의 철리이고 법칙"이라고 주장했습니다.김정은은 김주애와 함께 군인 건설자들과 기념사진을 찍었습니다.북한은 지난해 10월 23일 김정은이 참석한 가운데 해외 군사 작전 위훈기념관 건설 착공식을 열고 이후 공사를 진행하고 있습니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)