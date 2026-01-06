뉴스
'동상이몽2' 홍윤화, 30kg 감량 비포 앤 애프터···"단추 잠그면 터지던 옷 이제는 다 잠글 수 있어"

SBS 뉴스
작성 2026.01.06 08:17 조회수
'동상이몽2' 홍윤화, 30kg 감량 비포 앤 애프터···"단추 잠그면 터지던 옷 이제는 다 잠글 수 있어"
홍윤화가 30kg 감량에 성공했다.

5일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 -너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍윤화 김민기 부부의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서 김민기 홍윤화 부부는 손을 꼭 잡고 함께 외출을 했다. 그리고 홍윤화는 남편 김민기에게 자신에게서 뭔가 달라진 점이 없는지 물었다.

이에 홍윤화는 "이거 봐봐 이 옷 원래 이렇게 하면 터지는 옷이잖아. 근데 이제 남아"라고 했다. 해당 옷은 지난 출연 당시 꼭 입고야 말겠다고 다짐했던 옷이었던 것.

방송은 3주 전과 현재의 비포 앤 애프터를 공개했고, 몰라보게 달라진 홍윤화의 외형에 모두가 놀랐다.

홍윤화는 "저 옷을 입고 여러 가지 로망을 이뤘다. 첫째 저 옷을 단추 잠그고 입기, 일반 사이즈의 기성 목도리하기, 체인 크로스백 옆으로 장착의 꿈을 이뤘다"라며 "원래 목이 추웠던 적이 없는데 목이 생기면서 목이 추운 거다. 그래서 기성 목도리를 할 수 있게 됐다. 그리고 살 빼기 전에는 가방을 저렇게 하면 가방이 가슴 위로 올라왔는데 이제는 딱 제 자리를 찾았다"라고 달라진 점들을 설명해 눈길을 끌었다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
