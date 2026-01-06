뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

동료교수 자녀 윗몸일으키기 개수 부풀렸나…경찰, 한체대 수사

유영규 기자
작성 2026.01.06 07:17 조회수
동료교수 자녀 윗몸일으키기 개수 부풀렸나…경찰, 한체대 수사
▲ 한국체육대학교

경찰이 한국체육대학교에서 교수 자녀가 부정 입학한 정황을 파악하고 수사를 벌이고 있습니다.

오늘(6일) 연합뉴스 취재를 종합하면 서울경찰청 형사기동대는 업무방해 등의 혐의로 한체대 A·B 교수를 불구속 입건했습니다.

A 교수는 2021학년도 정시에 지원한 동료 B 교수의 아들의 실기 점수를 부풀린 혐의를 받는 것으로 전해졌습니다.

당시 실기 종목은 10ｍ 왕복 달리기와 제자리멀리뛰기, 윗몸일으키기 등이었는데, A 교수가 감독관으로 참여해 B 교수 아들 점수를 후하게 줬다는 의혹입니다.

B 교수의 아들은 체육특기자가 아니었지만, 그해 한체대에 합격했습니다.

경찰은 B 교수의 청탁이 있었던 게 아닌지 의심하는 것으로 알려졌습니다.

지난해 6월 관련 고발장을 접수한 경찰은 10월 한체대 입시학생팀을 압수수색했습니다.

또 이를 통해 확보한 실기시험 영상에서 B 교수 아들의 윗몸일으키기 개수가 부풀려진 정황을 파악한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 조만간 수사를 마무리하고 두 교수를 송치할지 결정할 예정입니다.

A·B 교수는 이번 의혹과 관련한 연합뉴스의 질의에 답을 하지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지