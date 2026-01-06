[단독] "김병기, 경찰서장과 직접 통화"…커지는 의혹

<앵커>



민주당 김병기 의원이 자신의 배우자 관련 수사를 지휘하던 서울 동작 경찰서장과 직접 통화했다는 새로운 증언이 나왔습니다. 경찰이 김 의원 배우자를 입건조차 하지 않고 무혐의 결정을 한 사건이라, 수사 무마 의혹이 더 커지고 있습니다.



손기준 기자입니다.



<기자>



김병기 의원의 전직 보좌진 A 씨는 재작년 여름, 김 의원이 서울 동작경찰서장과 직접 통화했다고 SBS에 밝혔습니다.



당시 동작경찰서는 국민권익위원회가 수사 의뢰한 김 의원의 아내 이 모 씨 관련 사건을 수사 중이었습니다.



김 의원 지역구인 동작구의회 당시 부의장 조 모 씨의 법인카드를 이 씨가 식당 등에서 써 업무추진비를 유용했다는 의혹입니다.



A 씨는 김 의원과 동작서장 간 통화가 복수의 보좌진이 지켜보는 자리에서 이뤄졌다고 설명했습니다.



A 씨는 "김 의원이 확실히 '서장'이라고 언급하는 것을 들었다"며, "해당 서장이 김 의원에게 '크게 걱정하실 일이 있겠냐'는 취지로 말한 걸로 기억한다"고 주장했습니다.



앞서 경찰은 지난해 11월에도 '김 의원이 당시 친윤계 핵심이던 국민의힘 B 의원에게 사건 무마를 청탁했다'는 전 보좌진의 진술을 확보한 바 있습니다.



부탁을 받은 B 의원이 자신 앞에서 동작서장과 직접 통화했다고 김 의원이 당시 보좌진들에게 말했다는 겁니다.



당시 동작서장은 김 의원과 통화한 적 있느냐는 SBS 질문에 "고발된 상황이라 입장을 내기가 곤란하다"고 답했습니다.



B 의원도 당시 동작서장과 통화를 한 기억이 없다며 의혹을 전면 부인했고, 김병기 의원은 이렇게 말했습니다.



[김병기/민주당 의원(뉴스토마토 '뉴스인사이다') : 윤석열 정권의 가장 핵심한테 이걸 갖다가 부탁하면은 일반적인 상식으로 볼 때 죽이라는 소리지 그게.]



경찰은 재작년 8월 김 의원 배우자의 업무추진비 유용 의혹 사건을 입건조차 하지 않고 '혐의 없음'으로 종결 처리했습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 강윤정)