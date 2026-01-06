뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 1

[단독] "김병기, 경찰서장과 직접 통화"…커지는 의혹

손기준 기자
작성 2026.01.06 06:50 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당 김병기 의원이 자신의 배우자 관련 수사를 지휘하던 서울 동작 경찰서장과 직접 통화했다는 새로운 증언이 나왔습니다. 경찰이 김 의원 배우자를 입건조차 하지 않고 무혐의 결정을 한 사건이라, 수사 무마 의혹이 더 커지고 있습니다.

손기준 기자입니다.

<기자>

김병기 의원의 전직 보좌진 A 씨는 재작년 여름, 김 의원이 서울 동작경찰서장과 직접 통화했다고 SBS에 밝혔습니다.

당시 동작경찰서는 국민권익위원회가 수사 의뢰한 김 의원의 아내 이 모 씨 관련 사건을 수사 중이었습니다.

김 의원 지역구인 동작구의회 당시 부의장 조 모 씨의 법인카드를 이 씨가 식당 등에서 써 업무추진비를 유용했다는 의혹입니다.

A 씨는 김 의원과 동작서장 간 통화가 복수의 보좌진이 지켜보는 자리에서 이뤄졌다고 설명했습니다.

A 씨는 "김 의원이 확실히 '서장'이라고 언급하는 것을 들었다"며, "해당 서장이 김 의원에게 '크게 걱정하실 일이 있겠냐'는 취지로 말한 걸로 기억한다"고 주장했습니다.

앞서 경찰은 지난해 11월에도 '김 의원이 당시 친윤계 핵심이던 국민의힘 B 의원에게 사건 무마를 청탁했다'는 전 보좌진의 진술을 확보한 바 있습니다.

부탁을 받은 B 의원이 자신 앞에서 동작서장과 직접 통화했다고 김 의원이 당시 보좌진들에게 말했다는 겁니다.

당시 동작서장은 김 의원과 통화한 적 있느냐는 SBS 질문에 "고발된 상황이라 입장을 내기가 곤란하다"고 답했습니다.

B 의원도 당시 동작서장과 통화를 한 기억이 없다며 의혹을 전면 부인했고, 김병기 의원은 이렇게 말했습니다.

[김병기/민주당 의원(뉴스토마토 '뉴스인사이다') : 윤석열 정권의 가장 핵심한테 이걸 갖다가 부탁하면은 일반적인 상식으로 볼 때 죽이라는 소리지 그게.]

경찰은 재작년 8월 김 의원 배우자의 업무추진비 유용 의혹 사건을 입건조차 하지 않고 '혐의 없음'으로 종결 처리했습니다.

(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 강윤정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지